Piastri vence o GP da Holanda, Norris quebra e Hadjar é surpresa no pódio
Oscar Piastri não só venceu o GP da Holanda de ponta a ponta, como ainda por cima viu o rival na disputa pelo título, Lando Norris, ter uma quebra no final da prova e abandonar. Com isso, ele abriu 34 pontos de vantagem na ponta da tabela.
Outro destaque da corrida foi Isack Hadjar, estreante nesta temporada, que foi ao pódio pela primeira vez na carreira, com a Racing Bulls. Ele tinha feito uma excelente classificação, largando em quatro, e acompanhou o ritmo dos líderes por toda a prova. Com o abandono de Norris, o francês subiu para terceiro, atrás de Max Verstappren.
Foi uma tarde difícil para o brasileiro Gabriel Bortoleto. Ele perdeu seis posições logo no começo por uma largada ruim. Depois, teve um toque com Lance Stroll, que danificou parte da sua asa dianteira. A equipe decidiu não trocar a asa.
Mais adiante na corrida, ele foi chamado para o box logo antes da entrada do primeiro Safety Car. Depois, a equipe tentou deixá-lo na pista com pneus usados para ele segurar a posição, o que não deu certo. No final, o brasileiro terminou em 15º, na primeira etapa em sete corridas que a Sauber não pontuou.
Verstappen se coloca entre as McLaren
Na largada, Max Verstappen usou a aderência extra dos pneus macios que tinha guardado na classificação para tomar a segunda posição de Lando Norris. O piloto da McLaren demorou nove voltas para dar o troco e, neste meio tempo, Oscar Piastri conseguiu abrir 4s5 na liderança.
Norris, então, passou a diminuir a vantagem, enquanto os pilotos eram avisados de que a chuva poderia chegar no circuito a qualquer momento.
Isso era particularmente ruim para Verstappen, que já estava com os pneus desgastados e tinha que continuar na pista para evitar parar duas vezes caso chovesse. Ele logo perdeu contato com Norris e viu Isack Hadjar se aproximar com a Racing Bulls. Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton e Liam Lawson completavam o top 8.
Chuva ameaça cair e Hamilton bate
Alguns pingos começaram a cair, e Lewis Hamilton sofreu um acidente, na volta 24, e causou um SC, que fez com que a maioria dos pilotos parassem, inclusive os líderes: a McLaren chamou Piastri e Norris juntos e as posições se mantiveram estáveis.
Isso acabou não ajudando Bortoleto, que tinha sido chamado aos boxes segundos antes do SC. Ele estava à frente apenas de pilotos que se tocaram - Carlos Sainz e Liam Lawson - e do companheiro Nico Hulkenberg.
Com o pelotão todo agrupado, a corrida começou a ter algumas disputas: Charles Leclerc e George Russell chegaram a se tocar quando o monegasco passou pelo inglês
Esse seria só o primeiro toque de Leclerc com uma Mercedes. O monegasco tinha acabado de fazer sua segunda parada quando se encontrou com Kimi Antonelli, com quem bateu na curva 3, levando a pior. A batida causou um segundo SC, no qual os líderes e outros pilotos decidiram parar. E rendeu uma punição para o italiano.
Com as paradas, Bortoleto entrou na zona de pontuação, e a Sauber decidiu deixá-lo na pista com pneus velhos. Mas ele logo foi ultrapassado por Bearman e Stroll, que tinham pneus novos.
Norris quebra com sete voltas para o fim
Na frente, Norris tentou manter Piastri sob pressão, mas o australiano parecia ter o controle da situação. O cenário, contudo, ficou ainda pior para Norris, que primeiro disse estar sentindo cheiro de queimado no cockpit, e depois abandonou pela segunda vez no ano.
Com isso, Isack Hadjar subiu ao pódio pela primeira vez na carreira, no primeiro pódio da Racing Bulls (em suas diferentes identidades ao longo do ano) desde o GP do Azerbaijão de 2021, com Pierre Gasly.
No campeonato de pilotos, Piastri venceu pela sétima vez no ano e agora chega a 309 pontos no campeonato, contra 275 de Norris. A 16ª corrida é já no próximo final de semana, na Itália.