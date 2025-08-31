Flamengo x Grêmio: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Flamengo e Grêmio entram em campo na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto para São Paulo) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Flamengo vem de três vitórias consecutivas. Líder, a equipe de Filipe Luís chega embalada após a goleada por 8 a 0 diante do Vitória na rodada passada.

O Grêmio vem de um empate com o Ceará, em casa. O Tricolor venceu uma das últimas quatro partidas e quer os três pontos para se afastar da zona da degola.

Flamengo x Grêmio -- Campeonato Brasileiro