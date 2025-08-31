Topo

Esporte

Flamengo sofre gol de Volpi e cede empate ao Grêmio pelo Brasileirão

31/08/2025 18h15

Um goleiro foi o grande personagem do Maracanã neste domingo. Com uma defesa milagrosa no primeiro tempo e um gol de pênalti no fim do segundo, Tiago Volpi acabou como herói do empate entre Flamengo e Grêmio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta abriu o placar para o time rubro-negro.

Com o empate, o Flamengo vai a 47 pontos, três a mais que o Cruzeiro, e se mantém na liderança. Já o Grêmio, com 25 pontos, figura na 12ª colocação. Na próxima rodada, o Rubro-Negro visita o Juventude, enquanto o os gaúchos recebem o Mirassol.

O jogo

O primeiro tempo foi um exercício de paciência para a torcida do Flamengo. O time de Filipe Luís teve a bola e controlou o campo, mas esbarrou em uma retranca muito bem montada por Mano Menezes. Insistindo em jogadas pelo meio, o Rubro-Negro encontrava poucos espaços e só foi levar perigo real na reta final, quando passou a usar mais os lados.

Aos 40 minutos, na melhor chance do primeiro tempo, Pedro recebeu na área e fuzilou para uma defesa espetacular de Tiago Volpi. Na sequência, Noriega salvou outra finalização em cima da linha. O Grêmio, por sua vez, errou muitos passes e pouco ameaçou, fazendo do goleiro Rossi um mero espectador.

A monotonia foi quebrada logo no início da segunda etapa. Aos 7 minutos, em uma jogada rápida e de pé em pé, o Flamengo encontrou o caminho do gol. Arrascaeta tabelou com Pedro, recebeu na frente e bateu rasteiro, sem chances para Volpi. O gol do uruguaio, seu 12º no Brasileirão, parecia encaminhar uma vitória tranquila para o líder.

O Flamengo seguiu melhor e quase ampliou com Léo Pereira, em cabeçada que Volpi defendeu em dois tempos. O jogo parecia controlado, até que, aos 37 minutos, o Grêmio encontrou o lance que mudaria a história da partida. Pavón cruzou da direita e a bola bateu no braço de Ayrton Lucas dentro da área.

Quem assumiu a responsabilidade de cobrar o pênalti foi o goleiro Tiago Volpi. Com a frieza de um centroavante, o camisa 1 do Grêmio deslocou Rossi e bateu firme para deixar tudo igual. Um banho de água fria na torcida rubro-negra e um prêmio pela grande atuação do goleiro-artilheiro.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 1 GRÊMIO

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)

Competição: Campeonato Brasileiro 2025

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Gols: Arrascaeta (FLA), aos 7'/2ºT; Tiago Volpi (GRE, de pênalti), aos 39'/2ºT

Cartões Amarelos: Léo Ortiz (FLA); Kannemann e Dodi (GRE)

FLAMENGO: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De La Cruz (Everton Araújo), Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino.

Técnico: Filipe Luís.

GRÊMIO: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (André), Cuéllar e Edenilson (Pavon); Cristian Olivera (Aravena), Braithwaite (Cristaldo) e Carlos Vinicius (Wagner Leonardo).

Técnico: Mano Menezes.

