Topo

Esporte

Fla escala De la Cruz e Grêmio tem Carlos Vinicius no ataque; veja os times

De la Cruz treina com Flamengo em preparação para o jogo contra o Bayern no Mundial - Gilvan de Souza / Flamengo
De la Cruz treina com Flamengo em preparação para o jogo contra o Bayern no Mundial Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

31/08/2025 15h10

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta tarde (31), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, com mudanças nos respectivos times.

No Rubro-Negro, Filipe Luís optou por De la Cruz na vaga de Jorginho. O volante foi vetado pelo departamento médico por conta de dores no músculo posterior da coxa esquerda.

No setor ofensivo, o Fla vai manter o trio Plata, Samuel Lino e Pedro. Lino, inclusive, foi convocado ontem (30) para a seleção brasileiro, após corte de Matheus Cunha.

O Grêmio terá Carlos Vinicius no setor ofensivo, na vaga de Alysson. O atacante está fora do duelo de logo mais após sofrer um entorse no tornozelo.

Noriega vai formar dupla de zaga com Kannemann. Ele vai ocupar a vaga de Balbuena, que teve uma fratura no tornozelo direito e teve de passar por cirurgia.

O Flamengo vai a campo com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

O Grêmio vai a campo com: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar, Edenilson e Cristian Olivera; Braithwaite e Carlos Vinícius

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Calouro da RB, Hadjar quebra troféu de cerâmica pintada à mão após pódio inédito na Holanda

Fla escala De la Cruz e Grêmio tem Carlos Vinicius no ataque; veja os times

Escalação do Santos: Neymar volta ao time após não ser convocado para a Seleção

Vojvoda estreia no Santos com Neymar titular contra o Flu; veja times

Borussia Dortmund bate Union Berlin e garante primeira vitória no Alemão

Transmissão ao vivo de Rayo Vallecano x Barcelona pelo Espanhol: veja onde assistir

Onde vai passar Sport x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Santos acerta o empréstimo de Lautaro Díaz, atacante do Cruzeiro

Bortoleto lamenta oportunidades perdidas e cobra revisão após corrida caótica na Holanda

Poatan treina defesa de quedas e mostra rosto machucado para revanche no UFC 320

Com golaço de falta, Liverpool bate o Arsenal e assume a ponta do Inglês