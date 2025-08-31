Fla escala De la Cruz e Grêmio tem Carlos Vinicius no ataque; veja os times

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta tarde (31), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, com mudanças nos respectivos times.

No Rubro-Negro, Filipe Luís optou por De la Cruz na vaga de Jorginho. O volante foi vetado pelo departamento médico por conta de dores no músculo posterior da coxa esquerda.

No setor ofensivo, o Fla vai manter o trio Plata, Samuel Lino e Pedro. Lino, inclusive, foi convocado ontem (30) para a seleção brasileiro, após corte de Matheus Cunha.

O Grêmio terá Carlos Vinicius no setor ofensivo, na vaga de Alysson. O atacante está fora do duelo de logo mais após sofrer um entorse no tornozelo.

Noriega vai formar dupla de zaga com Kannemann. Ele vai ocupar a vaga de Balbuena, que teve uma fratura no tornozelo direito e teve de passar por cirurgia.

O Flamengo vai a campo com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

O Grêmio vai a campo com: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar, Edenilson e Cristian Olivera; Braithwaite e Carlos Vinícius