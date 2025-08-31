Arrascaeta lamenta empate do Fla e pede correções: 'Escapou no finalzinho'

Topo

Autor do gol do Flamengo no duelo com o Grêmio, o meia Arrascaeta lamentou o empate no Maracanã, na tarde de hoje (31), pelo Brasileiro. O time rubro-negro abriu o placar no começo do segundo tempo, mas os visitantes conseguiram igualar nos minutos finais, em cobrança de pênalti do goleiro Tiago Volpi.

Infelizmente, não conseguimos sair com a vitória. Fizemos de tudo, mas acabou escapando no finalzinho. Pequenos detalhes que temos de corrigir, mas já foi feito, não vamos mudar. Temos de melhorar para o próximo jogo Arrascaeta, ao Premiere

O camisa 10 vive boa temporada. No meio da semana, ele foi homenageado pelo Rubro-Negro com uma batuta de maestro após se tornar o jogador com o maior número de assistências do Brasileiro, com 79, superando Marcelinho Carioca, com 77.

"Fico feliz em ajudar o time, seja com gols ou assistências. Estando no campo, assim que é bom. Feliz por isso", disse.

