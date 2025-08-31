Flamengo é a grande atração no Maracanã para ampliar a liderança diante do Grêmio

O Flamengo é o grande time do momento do País. Líder absoluto do Campeonato Brasileiro, com números expressivos e um futebol altamente técnico, tem lotado o Maracanã toda semana. Colecionando oito vitórias consecutivas e vindo de uma goleada histórica, por 8 a 0, sobre o Vitória, vai enfrentar o Grêmio, neste domingo, às 16 horas, no Rio, pela 22ª rodada.

O placar elástico em cima do time baiano foi o maior na Era dos Pontos Corridos. Líder com 46 pontos, está quatro na frente do Cruzeiro. Tem o melhor ataque (44), a defesa menos vazada (9), o maior saldo de gols (35) e o mais alto índice de aproveitamento (76,7%).

Com um elenco recheado de estrelas, o time carioca tem sido motivo de festa para sua torcida, principalmente no Maracanã. Algumas promoções estão previstas aos torcedores antes deste jogo quando a camisa rubro-negra vai ter pela primeira vez a marca da Betano, uma casa de apostas.

Sobrando no Brasileirão e classificado às quartas de final da Copa Libertadores, o técnico Filipe Luís prega cautela com a sequência de jogos nesta temporada. Mas o comandante entende que o elenco está focado em levantar mais taças. No início do ano, o grupo venceu o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil.

"O grupo está muito fortalecido. Ainda estamos um pouco longe de conquistar algum campeonato, mas temos muito pela frente e precisamos continuar trabalhando. Pelo que eu sinto desse grupo, ele quer trabalhar mais e mais."

Como tem feito nos últimos jogos, o técnico deve promover mudanças pontuais, poupando alguns jogadores mais desgastados fisicamente. As trocas, porém, não têm alterado o alto nível técnico do time. Uma mudança certa será na lateral-esquerda, após a lesão muscular de Alex Sandro. Existem duas opções: o uruguaio Matías Viña e Ayrton Lucas.

Danilo deve entrar no miolo da defesa para a saída de um dos titulares: Léo Ortiz ou Léo Pereira. No lado direito do ataque, Luiz Araújo e Plata disputam vaga, mas o equatoriano é o favorito.

De qualquer forma, a torcida flamenguista não vai ficar livre do talento do meio-campo formado por Jorginho, Saúl e Arrascaeta, muito menos sem o centroavante Pedro, agora maior artilheiro do novo Maracanã, com 102 gols.

O Grêmio vai entrar em campo como coadjuvante. O time gaúcho vive momento diferente, tendo vencido apenas um dos últimos seis jogos. Ainda tentando 'entrar nos eixos', frustrou sua torcida na última rodada ao empatar por 0 a 0 com o Ceará e ocupa a 14ª posição, com 24 pontos, cinco à frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Três baixas importantes são certas, porque o zagueiro Kannemann e o volante Alex Santana receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática. Além disso, o zagueiro Balbuena, contratado há pouco tempo, sofreu uma fratura no tornozelo direito. O reserva Wagner Leonardo deve entrar na defesa ao lado de Jemerson, enquanto e Dodi volta ao meio-campo após cumprir suspensão.

A missão do técnico Mano Menezes é árdua: achar uma forma de como segurar o poderia ofensivo do Flamengo. "Qualquer técnico no meu lugar estaria preocupado. Mas temos que montar a melhor formação e o melhor esquema para este jogo", disse Mano, que terá o atacante Carlos Vinícius como opção no banco de reservas, após suspensão.

A maior esperança na reorganização do time, porém, é o volante Arthur, campeão da Copa Libertadores de 2017, e que passou seis temporadas fora do Brasil. A sua contratação foi confirmada nesta semana, mas sua estreia está programada para dia 13 de setembro, quando o Grêmio vai receber o Mirassol, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO X GRÊMIO

FLAMENGO - Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Matías Viña; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Jemerson e Marlon; Cuéllar, Dodi e Edenílson; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).