Flaco vê Palmeiras "muito melhor" em Derby e lamenta empate: "O resultado não foi reflexo do jogo"

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Corinthians, na noite deste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Flaco López, que sofreu o pênalti convertido por Vitor Roque, viu o Verdão melhor no jogo, disse que o resultado não refletiu o que foi Derby e cobrou eficácia.

"Acho que fizemos uma grande partida, jogamos muito melhor que eles, no seu campo. Futebol é assim, tomamos um gol que, infelizmente, não estava em nossos planos. O jogo acabou não sendo como a gente queria, mas é continuar trabalhando. Acho que não fizemos um mau jogo. O resultado não foi reflexo do jogo, mas futebol é assim... continuar porque temos muito pela frente", disse ao Premiere.

"Criamos muitas chances. Em grande parte do jogo tivemos bem. Temos que trabalhar um pouco a eficácia. Criamos muitas situações e o futebol é assim, se não fizer, acaba tomando um gol. Mas é continuar", seguiu.

Flaco López se junta à seleção argentina

Pela primeira vez em sua carreira, Flaco López foi convocado pela seleção argentina. O jogador marcou presença na lista de Scaloni e defenderá seu país nos jogos contra Venezuela e Equador.

"Feliz (com a convocação à seleção argentina). Pela primeira vez vou representar meu país. Sonhei muitas vezes com isso e hoje poder concretizar... vivendo um sonho", finalizou.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Com o empate, o Palmeiras fica com 43 pontos, em terceiro lugar. O Verdão foi ultrapassado pelo Cruzeiro, que bateu o São Paulo, por 1 a 0, no último sábado. A equipe alviverde volta a campo no dia 13 de setembro para enfrentar o Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.