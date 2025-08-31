Topo

Corinthians e Cruzeiro se enfrentarão na final do Brasileiro feminino

Jogadoras do Corinthians comemoram gol sobre o São Paulo, na volta da semifinal do Brasileirão feminino - Rebeca Reis/CBF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

31/08/2025 12h40

Corinthians e Cruzeiro vão disputar a final do Brasileirão feminino de 2025, que conta com decisão inédita.

As Brabas eliminaram o São Paulo na semifinal por 4 a 2 no agregado. O Alvinegro paulista venceu por 2 a 0 na ida, fora de casa, e empatou a volta por 2 a 2.

A Raposa, por sua vez, deixou o Palmeiras pelo caminho mesmo com derrota na volta. As Cabulosas venceram o primeiro jogo por 3 a 1, na Arena Barueri, e construíram vantagem que as classificaram mesmo com a derrota por 2 a 1 no segundo confronto.

As finais serão realizadas nos dias 7 e 14 de setembro, os próximos dois domingos. Os horários das decisões ainda vão ser divulgados. Ambos os finalistas se classificam à Libertadores do ano que vem.

O Corinthians mira seu sexto título seguido para virar heptacampeão. Atual pentacampeã consecutiva, a equipe é disparada a maior vencedora do torneio, participou de todas as finais desde 2017 e só não faturou o título em 2017 e 2019.

Cruzeiro, por sua vez, é estreante na decisão. A equipe tinha como melhor campanha o 5º lugar registrado no ano passado.

