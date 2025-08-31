Filipe Luís vê Fla superior em empate e critica arbitragem: 'Critério zero'

O técnico Filipe Luís avaliou que o Flamengo merecia a vitória sobre o Grêmio, na tarde de hoje (31), no Maracanã, e considerou o pênalti a favor do Tricolor gaúcho como "fatalidade". Questionado sobre a arbitragem, o treinador rubro-negro citou que não há critérios e fez uma sugestão.

O time da Gávea ditou o ritmo do jogo e abriu o placar com Arrascaeta, no começo do segundo tempo. O Grêmio, porém, chegou à igualdade nos minutos finais em cobrança de pênalti do goleiro Tiago Volpi. No lance, Pavón mandou a bola para a área e ela pegou no braço de Ayrton Lucas.

No jogo de hoje, fomos muito superiores, tivemos muitas, muitas chances de fazer gol, volume muito grande de jogo. Verdade, jogo muito parado, tipo de jogo que não gosto, mas criamos inúmeras chances. Mais do que suficiente para fazer o primeiro e o segundo, e, em um lance duvidoso, acabaram empatando. O Brasileiro é muito difícil, mas merecíamos vencer, ter um resultado melhor. Infelizmente, não veio Filipe Luís, em entrevista coletiva

Jogadores falam com o árbitro, mas estão tão concentrados em vencer... Não é o trabalho deles ir lá brigar com o juiz e ficar reclamando toda hora. Quem tem de fazer o trabalho dele é o juiz, que tem de apitar o que tem de apitar. O que eu gostaria é que colocassem o jogo para o árbitro e corrigissem o que ele faz, que ele assistisse o jogo e o que eles erram. E os erros se repetem, os critérios não se corrigem. O jogo fica picotando, chato, 500 mil faltas que não são e critério zero, e isso me decepciona muito. O que mais queremos é não se preocupar com o juiz, e pensar no jogo Filipe Luís, em entrevista coletiva

O que mais ele falou?

Volta de De la Cruz ao time titular. "Ele pediu para ser substituído. É um jogador que se recuperou, conseguiu ter uma sequência de treinos novamente. É um jogador que nos dá muita dinâmica no meio de campo, tanto em ataque como defesa. Um dos pilares dessa equipe. Muito feliz em tê-lo de volta. Quando ele saiu, nosso time já estava com dificuldade de sair. Não, simplesmente, pela saída dele, mas pelo momento em que a equipe, talvez, tentava mais defender o resultado que criar as dinâmicas".

Samuel Lino faz um mês no Flamengo e foi convocado para a seleção. "É um jogador diferente. Já falei em outras ocasiões, é um jogador que, quando pega a bola, é determinante, tem drible, esse perigo que precisamos sempre, principalmente, nesta parte do campo, onde geramos vantagem. É um jogador que vai evoluir muito e nos dará muitas alegrias. Agora, foi coroado com uma convocação para a seleção, merecida. Espero que vá, jogue no Maracanã e não na Bolívia, e volte para cá em plenas condições para ajudar".

O cenário do jogo mudou no decorrer do segundo tempo? "A única forma que o Grêmio tinha, ou escolheu, para machucar nossa equipe foi com lançamentos em profundidade. Controlamos bem quase todas, até mesmo a do pênalti, que não ia acontecer nada. Não estavam machucando. Mesmo com mudanças, não lembro de um chute no gol do Rossi. Nós, com a bola, estávamos com mais facilidade. Tínhamos a bola e o controle, e chegamos com facilidade. Depois, as escolhas não foram as melhores, acabou partindo um pouco a equipe, e essa ida e volta passou a acontecer, o que não nos favorecia. Treinamos todas as fases, até marcar em bloco baixo, mas em uma fatalidade aconteceu o pênalti".

O que fica de lição do empate. "O resultado foi 1 a 1, mas o jogo não diz isso. Fizemos muitas coisas boas. Fizemos um jogo, tanto defensiva quanto ofensivamente, suficiente para sair daqui com um resultado positivo. O resultado não me engana, sou realista com o que acontece no campo".

Mudança no calendário. "O clube já se posicionou sobre a mudança do calendário, e temos de nos adaptar. Temos um elenco muito forte para poder competir até o final, com essa mudança. Mas que, nos próximos anos, esse planejamento seja melhor para que nenhum [clube] seja prejudicado".