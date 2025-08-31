Ferroviária x Cuiabá pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Ferroviária e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O jogo é válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Confira onde assistir, como chegam os times, estatísticas, histórico do confronto e prováveis escalações.

Onde assistir Ferroviária x Cuiabá ao vivo?

Streaming: Disney+

O próximo desafio do Dourado SUB - 20 pelo Mato-grossense, acontece nesse domingo (31) às 17h. ? Estádio Lutero Lopes - Rondonópolis. Vamos juntos em busca da vaga na final! #pracimadourado #cuiababase #orgulhodemaogrosso pic.twitter.com/hHzGRpt1A2 ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) August 30, 2025

Como chega a Ferroviária para o confronto

A Locomotiva atravessa bom momento na Série B. Invicta há seis partidas, a equipe paulista vem de empate sem gols com o Volta Redonda e aparece na 13ª colocação, com 30 pontos, seis acima da zona de rebaixamento.

O técnico Júnior Rocha não poderá contar com Fabrício Daniel, expulso na rodada passada.

Como chega o Cuiabá para o confronto

O Dourado vive fase oposta. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o time ocupa o oitavo lugar, com 33 pontos, e precisa reagir para não se afastar da briga pelo acesso à Série A.

O técnico Eduardo Barros tem a baixa de Pedrinho, que deixou o clube.

Histórico do confronto

Luis Miguel Ferreira / Ferroviária SAF

Ferroviária e Cuiabá se enfrentaram apenas uma vez na história: no duelo válido pelo primeiro turno da Série B, realizado em 27 de abril, que terminou com vitória do Dourado por 1 a 0, na Arena Pantanal.

Estatísticas

Ferroviária no campeonato

Sete vitórias, nove empates e sete derrotas

25 gols marcados

24 gols sofridos

Artilheiro: Carlão, com oito gols

Cuiabá no campeonato

Nove vitórias, seis empates e oito derrotas

27 gols marcados

27 gols sofridos

Artilheiro: Safira, com cinco gols

Prováveis escalações

FERROVIÁRIA: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, João Ramos e Edson Lucas; Ricardinho, Netinho e Alencar; Juninho, Carlão e Ronaldo.



Técnico: Júnior Rocha.

CUIABÁ: Guilherme Nogueira; Matheusinho, Bruno Alves, Nathan e Marcelo Henrique; Denilson, Lucas Mineiro e Calebe; Martínez, Safira e Carlos Alberto.



Técnico: Eduardo Barros.

Arbitragem

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)



Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)



VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Ficha técnica

Jogo: Ferroviária x Cuiabá



Campeonato: 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



Data: 1º de setembro de 2025, segunda-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)



Onde assistir: Disney+ (streaming)