Ferroviária x Cuiabá pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

31/08/2025 20h00

Ferroviária e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O jogo é válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Confira onde assistir, como chegam os times, estatísticas, histórico do confronto e prováveis escalações.

Onde assistir Ferroviária x Cuiabá ao vivo?

  • Streaming: Disney+

Como chega a Ferroviária para o confronto

A Locomotiva atravessa bom momento na Série B. Invicta há seis partidas, a equipe paulista vem de empate sem gols com o Volta Redonda e aparece na 13ª colocação, com 30 pontos, seis acima da zona de rebaixamento.

O técnico Júnior Rocha não poderá contar com Fabrício Daniel, expulso na rodada passada.

Como chega o Cuiabá para o confronto

O Dourado vive fase oposta. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o time ocupa o oitavo lugar, com 33 pontos, e precisa reagir para não se afastar da briga pelo acesso à Série A.

O técnico Eduardo Barros tem a baixa de Pedrinho, que deixou o clube.

Histórico do confronto

Luis Miguel Ferreira / Ferroviária SAF

Ferroviária e Cuiabá se enfrentaram apenas uma vez na história: no duelo válido pelo primeiro turno da Série B, realizado em 27 de abril, que terminou com vitória do Dourado por 1 a 0, na Arena Pantanal.

Estatísticas

Ferroviária no campeonato

  • Sete vitórias, nove empates e sete derrotas

  • 25 gols marcados 

  • 24 gols sofridos

  • Artilheiro: Carlão, com oito gols

Cuiabá no campeonato

  • Nove vitórias, seis empates e oito derrotas

  • 27 gols marcados 

  • 27 gols sofridos

  • Artilheiro: Safira, com cinco gols

Prováveis escalações

FERROVIÁRIA: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, João Ramos e Edson Lucas; Ricardinho, Netinho e Alencar; Juninho, Carlão e Ronaldo.

Técnico: Júnior Rocha.

CUIABÁ: Guilherme Nogueira; Matheusinho, Bruno Alves, Nathan e Marcelo Henrique; Denilson, Lucas Mineiro e Calebe; Martínez, Safira e Carlos Alberto.

Técnico: Eduardo Barros.

Arbitragem

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Ficha técnica

Jogo: Ferroviária x Cuiabá

Campeonato: 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 1º de setembro de 2025, segunda-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Onde assistir: Disney+ (streaming)

