Ferroviária x Cuiabá pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Ferroviária e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O jogo é válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Confira onde assistir, como chegam os times, estatísticas, histórico do confronto e prováveis escalações.
Onde assistir Ferroviária x Cuiabá ao vivo?
- Streaming: Disney+
Como chega a Ferroviária para o confronto
A Locomotiva atravessa bom momento na Série B. Invicta há seis partidas, a equipe paulista vem de empate sem gols com o Volta Redonda e aparece na 13ª colocação, com 30 pontos, seis acima da zona de rebaixamento.
O técnico Júnior Rocha não poderá contar com Fabrício Daniel, expulso na rodada passada.
Como chega o Cuiabá para o confronto
O Dourado vive fase oposta. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o time ocupa o oitavo lugar, com 33 pontos, e precisa reagir para não se afastar da briga pelo acesso à Série A.
O técnico Eduardo Barros tem a baixa de Pedrinho, que deixou o clube.
Histórico do confronto
Luis Miguel Ferreira / Ferroviária SAF
Ferroviária e Cuiabá se enfrentaram apenas uma vez na história: no duelo válido pelo primeiro turno da Série B, realizado em 27 de abril, que terminou com vitória do Dourado por 1 a 0, na Arena Pantanal.
Estatísticas
Ferroviária no campeonato
- Sete vitórias, nove empates e sete derrotas
- 25 gols marcados
- 24 gols sofridos
- Artilheiro: Carlão, com oito gols
Cuiabá no campeonato
- Nove vitórias, seis empates e oito derrotas
- 27 gols marcados
- 27 gols sofridos
- Artilheiro: Safira, com cinco gols
Prováveis escalações
FERROVIÁRIA: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, João Ramos e Edson Lucas; Ricardinho, Netinho e Alencar; Juninho, Carlão e Ronaldo.
Técnico: Júnior Rocha.
CUIABÁ: Guilherme Nogueira; Matheusinho, Bruno Alves, Nathan e Marcelo Henrique; Denilson, Lucas Mineiro e Calebe; Martínez, Safira e Carlos Alberto.
Técnico: Eduardo Barros.
Arbitragem
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)
VAR: Braulio da Silva Machado (SC)
Ficha técnica
Jogo: Ferroviária x Cuiabá
Campeonato: 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 1º de setembro de 2025, segunda-feira
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
Onde assistir: Disney+ (streaming)