Topo

Esporte

Ex-Palmeiras, Danilo tem melhor atuação pelo Botafogo

31/08/2025 12h05

O meio-campista Danilo comemorou a melhor atuação desde que voltou ao futebol brasileiro para defender o Botafogo. Ele foi um dos destaques da goleada do Glorioso neste sábado contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão 2025.

Números do jogador

Danilo brilhou ao marcar o gol que abriu a goleada do Botafogo. Ele também alimentou o ataque com dois passes decisivos, segundo dados da SofaScore.

Resumo da atuação de Danilo

Os números completos do meio-campista diante do Bragantino:

  • 1 gol

  • 1/3 finalizações no gol

  • 2 passes decisivos

  • 91% acerto no passe (39/43!)

  • 75% acerto no passe longo (6/8!)

  • 2 desarmes

  • 2 interceptações

  • Fonte: SofaScore

Coincidência

Foi a nona partida de Danilo pelo Botafogo. Ele também havia registrado uma assistência pelo time carioca, coincidentemente diante do próprio Red Bull Bragantino, em confronto da Copa do Brasil.

Próximos jogos do Botafogo

Após a data Fifa, o Botafogo terá dois desafios importantes

  • dia 11, jogo contra o Vasco, no Nilton Santos, pela Copa do Brasil (ida foi 1 a 1);

  • dia 14, desafio diante do São Paulo, no Morumbis, pelo Brasileirão.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Onde vai passar Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Manchester City leva virada do Brighton no fim e perde a 2º seguida na Premier League

Corinthians freia São Paulo e vai à 9ª final seguida do Brasileiro feminino

Corinthians e Cruzeiro se enfrentarão na final do Brasileiro feminino

Corinthians e Cruzeiro confirmam favoritismo e avançam à final do Brasileirão feminino

Brasil vira sobre a República Dominicana e avança às quartas do Mundial de vôlei feminino

Cruzeiro elimina Palmeiras e confirma vaga inédita na decisão do Brasileiro

Corinthians vendeu 30% de joia da base no sigilo por dívida com agente

Brasil supera susto e avança às quartas do Mundial de Vôlei feminino

Brasil 'acorda', vence de virada e pega a França nas quartas do Mundial

Piastri vence tumultuado GP da Holanda da F-1 e dispara na liderança; Bortoleto é 15º