Ex-Palmeiras, Danilo tem melhor atuação pelo Botafogo

O meio-campista Danilo comemorou a melhor atuação desde que voltou ao futebol brasileiro para defender o Botafogo. Ele foi um dos destaques da goleada do Glorioso neste sábado contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão 2025.

Números do jogador

Danilo brilhou ao marcar o gol que abriu a goleada do Botafogo. Ele também alimentou o ataque com dois passes decisivos, segundo dados da SofaScore.

Resumo da atuação de Danilo

Os números completos do meio-campista diante do Bragantino:

1 gol

1/3 finalizações no gol

2 passes decisivos

91% acerto no passe (39/43!)

75% acerto no passe longo (6/8!)

2 desarmes

2 interceptações

Fonte: SofaScore

Coincidência

Foi a nona partida de Danilo pelo Botafogo. Ele também havia registrado uma assistência pelo time carioca, coincidentemente diante do próprio Red Bull Bragantino, em confronto da Copa do Brasil.

Próximos jogos do Botafogo

Após a data Fifa, o Botafogo terá dois desafios importantes