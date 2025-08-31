Ex-Palmeiras, Danilo tem melhor atuação pelo Botafogo
O meio-campista Danilo comemorou a melhor atuação desde que voltou ao futebol brasileiro para defender o Botafogo. Ele foi um dos destaques da goleada do Glorioso neste sábado contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão 2025.
Números do jogador
Danilo brilhou ao marcar o gol que abriu a goleada do Botafogo. Ele também alimentou o ataque com dois passes decisivos, segundo dados da SofaScore.
Resumo da atuação de Danilo
Os números completos do meio-campista diante do Bragantino:
- 1 gol
- 1/3 finalizações no gol
- 2 passes decisivos
- 91% acerto no passe (39/43!)
- 75% acerto no passe longo (6/8!)
- 2 desarmes
- 2 interceptações
- Fonte: SofaScore
Coincidência
Foi a nona partida de Danilo pelo Botafogo. Ele também havia registrado uma assistência pelo time carioca, coincidentemente diante do próprio Red Bull Bragantino, em confronto da Copa do Brasil.
Próximos jogos do Botafogo
Após a data Fifa, o Botafogo terá dois desafios importantes
- dia 11, jogo contra o Vasco, no Nilton Santos, pela Copa do Brasil (ida foi 1 a 1);
- dia 14, desafio diante do São Paulo, no Morumbis, pelo Brasileirão.