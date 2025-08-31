Etíopes vencem a Maratona da Cidade do México 2025

O etíope Tadu Abate Deme e sua compatriota Bekelech Gudeta Gorecha venceram neste domingo a 42ª Maratona Internacional da Cidade do México, na qual a peruana Thalia Valdivia terminou em segundo lugar.

Tadu Abate Deme, de 27 anos, cruzou a linha de chegada com um tempo de 2h11min15, após assumir a liderança nos quilômetros finais.

Pódio masculino

O pódio masculino foi completado por dois quenianos:

Benard Kipkorir , de 34 anos, com tempo de 2h11min26 , ficou em segundo;

, de 34 anos, com tempo de , ficou em segundo; Edwin Kiptoo, de 32 anos e vencedor da maratona em 2022 e 2024, terminou em terceiro, com 2h13min06s.

Pódio feminino

Na prova feminina, Bekelech Gudeta Gorecha, de 27 anos, venceu com tempo de 2h28min34.

A peruana Thalia Valdivia, de 29 anos, foi a segunda colocada com 2h32min27, após uma grande recuperação no trecho final.



Já Ruth Jebet, de 28 anos, nascida no Quênia, mas representante do Bahrein, fechou o pódio em terceiro, com 2h32min46.

Premiação e participação

Os campeões Tadu Abate e Bekelech Gudeta receberam, cada um, 50 mil dólares de prêmio.

A maratona contou com 30 mil corredores. O percurso de 42.195 metros começou na Cidade Universitária, ao sul da capital mexicana, e terminou na Praça da Constituição (Zócalo), no centro da cidade, localizada a 2.240 metros de altitude.

Edição histórica

Esta edição celebrou os 700 anos da fundação de México-Tenochtitlan. Como parte da comemoração, as medalhas entregues trouxeram a figura de Cihualcóatl (mulher serpente), deusa da fertilidade da terra, da vida e da guerra.

???????? Resultados oficiais - Maratona da Cidade do México 2025

Masculino

? Tadu Abate Deme ?? - 2h11min15



? Benard Kipkorir ?? - 2h11min26



? Edwin Kiptoo ?? - 2h13min06

Feminino

? Bekelech Gudeta Gorecha ?? - 2h28min34



? Thalia Valdivia ?? - 2h32min27



? Ruth Jebet ?? - 2h32min46.