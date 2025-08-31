Topo

Esporte

Etíopes vencem a Maratona da Cidade do México 2025

31/08/2025 13h47

O etíope Tadu Abate Deme e sua compatriota Bekelech Gudeta Gorecha venceram neste domingo a 42ª Maratona Internacional da Cidade do México, na qual a peruana Thalia Valdivia terminou em segundo lugar.

Tadu Abate Deme, de 27 anos, cruzou a linha de chegada com um tempo de 2h11min15, após assumir a liderança nos quilômetros finais.

Pódio masculino

O pódio masculino foi completado por dois quenianos:

  • Benard Kipkorir, de 34 anos, com tempo de 2h11min26, ficou em segundo;

  • Edwin Kiptoo, de 32 anos e vencedor da maratona em 2022 e 2024, terminou em terceiro, com 2h13min06s.

Pódio feminino

Na prova feminina, Bekelech Gudeta Gorecha, de 27 anos, venceu com tempo de 2h28min34.

A peruana Thalia Valdivia, de 29 anos, foi a segunda colocada com 2h32min27, após uma grande recuperação no trecho final.

Ruth Jebet, de 28 anos, nascida no Quênia, mas representante do Bahrein, fechou o pódio em terceiro, com 2h32min46.

Premiação e participação

Os campeões Tadu Abate e Bekelech Gudeta receberam, cada um, 50 mil dólares de prêmio.

A maratona contou com 30 mil corredores. O percurso de 42.195 metros começou na Cidade Universitária, ao sul da capital mexicana, e terminou na Praça da Constituição (Zócalo), no centro da cidade, localizada a 2.240 metros de altitude.

Edição histórica

Esta edição celebrou os 700 anos da fundação de México-Tenochtitlan. Como parte da comemoração, as medalhas entregues trouxeram a figura de Cihualcóatl (mulher serpente), deusa da fertilidade da terra, da vida e da guerra.

???????? Resultados oficiais - Maratona da Cidade do México 2025

Masculino

? Tadu Abate Deme ?? - 2h11min15

? Benard Kipkorir ?? - 2h11min26

? Edwin Kiptoo ?? - 2h13min06

Feminino

? Bekelech Gudeta Gorecha ?? - 2h28min34

? Thalia Valdivia ?? - 2h32min27

? Ruth Jebet ?? - 2h32min46.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Verstappen admite dificuldades e valoriza segundo lugar no GP da Holanda de F-1

Etíopes vencem a Maratona da Cidade do México 2025

Virna Jandiroba prevê luta dura contra Dern, mas avisa: "Tenho recursos para vencer"

Ex-piloto de F1 Tarso Marques é preso em SP por receptação de carro de luxo

Laquintana, do Bragantino, é convocado para seleção uruguaia

Corinthians e Cruzeiro avançam à final do Campeonato Brasileiro Feminino

Onde vai passar Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Manchester City leva virada do Brighton no fim e perde a 2º seguida na Premier League

Corinthians freia São Paulo e vai à 9ª final seguida do Brasileiro feminino

Corinthians e Cruzeiro se enfrentarão na final do Brasileiro feminino

Corinthians e Cruzeiro confirmam favoritismo e avançam à final do Brasileirão feminino