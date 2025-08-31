Escalação do Santos: Neymar volta ao time após não ser convocado para a Seleção

A escalação do Santos está definida para o duelo deste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é Neymar, que volta à equipe após se recuperar de um problema físico nos últimos dias.

A escalação do Santos completa tem: Brazão; Mayke, Luan Peres, Zé Ivaldo e Esobar; Tomás Rincón, Zé Rafael, Rollheiser e Caballero; Neymar e Guilherme.

Essa é a primeira partida de Neymar após ele se ausentar de alguns treinamentos por um desconforto que, inclusive, o tirou da convocação do técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira.

O jogo marca a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda à frente da equipe. O treinador argentino, que teve sucesso no Fortaleza, chega ao Santos com a missão de salvar o clube de um segundo rebaixamento logo na temporada em que retornou à Série A.

O Peixe pode entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão nesta rodada. Para isso acontecer, o time comandado por Vojvoda teria de perder para o Fluminense e Vasco e Vitória vencerem seus confrontos contra Sport e Atlético-MG, respectivamente.