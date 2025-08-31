Topo

Esporte

OPINIÃO

Empate do Flamengo foi pior que o do Palmeiras? Colunistas analisam

do UOL

Colaboração para o UOL

31/08/2025 22h39

A 22ª rodada do Brasileirão foi marcada por dois tropeços na disputa pela liderança - o Flamengo empatou em casa com o Grêmio, enquanto o Palmeiras empatou com o Corinthians na Neo Química Arena. No Fim de Papo, Danilo Lavieri e José Trajano analisaram qual resultado foi pior.

Com os resultados e a vitória do Cruzeiro, o Flamengo manteve a ponta, com 47 pontos, enquanto o Palmeiras caiu para o terceiro lugar, com 43. Os mineiros chegaram a 44.

Lavieri: Flamengo se saiu pior

Pensando aqui, o Flamengo se saiu pior. O Palmeiras vai à Itaquera e consegue um ponto, é um resultado aceitável. Agora, o Flamengo perder pontos para o Grêmio no Maracanã, nas atuais circunstâncias, não poderia acontecer.
Danilo Lavieri

Relacionadas

Goleiro faz de pênalti, Grêmio arranca empate e frustra festa do Flamengo

Santos tem gol anulado no fim e empata com Fluminense na estreia de Vojvoda

Palmeiras domina Corinthians, mas faz gol contra e Dérbi fica no empate

Trajano: Flamengo foi soberbo contra o Grêmio

O Flamengo não podia perder pontos para o Grêmio porque o time do Grêmio jogou para se defender, chutou só uma bola no gol, a cobrança de pênalti. O Flamengo relaxou demais, foi um pouco soberbo nesse jogo. O Palmeiras não foi soberbo. Faltou ao Palmeiras a gana de liquidar o jogo contra o rival.
José Trajano

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Seleção masculina de basquete derrota Argentina e se sagra campeã da Americup

Internacional alivia pressão sobre Roger Machado e vence o Fortaleza no Beira-Rio

Coutinho marca, Vasco se segura no fim e vence Sport na Ilha do Retiro

Empate do Flamengo foi pior que o do Palmeiras? Colunistas analisam

Corinthians e HyperaPharma conversam para renovar naming rights da Arena

Mesmo com dores, Djokovic arrasa alemão e encara Fritz nas quartas do US Open; Sabalenka avança

Corinthians recebe proposta de clube italiano, mas não tem intenção de negociar Yuri Alberto

Abel explica baixa rotatividade no Palmeiras e admite decepção: 'Sentimento de derrota'

Dorival se conforma com falta de reforços no Corinthians: 'Tenho que aprender a conviver'

Internacional volta a vencer e afunda o Fortaleza no Z4 do Brasileirão

Dorival cita desgaste em "semana pesada" e vê pontos positivos em empate do Corinthians