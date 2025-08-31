Empate do Flamengo foi pior que o do Palmeiras? Colunistas analisam

A 22ª rodada do Brasileirão foi marcada por dois tropeços na disputa pela liderança - o Flamengo empatou em casa com o Grêmio, enquanto o Palmeiras empatou com o Corinthians na Neo Química Arena. No Fim de Papo, Danilo Lavieri e José Trajano analisaram qual resultado foi pior.

Com os resultados e a vitória do Cruzeiro, o Flamengo manteve a ponta, com 47 pontos, enquanto o Palmeiras caiu para o terceiro lugar, com 43. Os mineiros chegaram a 44.

Lavieri: Flamengo se saiu pior

Pensando aqui, o Flamengo se saiu pior. O Palmeiras vai à Itaquera e consegue um ponto, é um resultado aceitável. Agora, o Flamengo perder pontos para o Grêmio no Maracanã, nas atuais circunstâncias, não poderia acontecer.

Danilo Lavieri

Trajano: Flamengo foi soberbo contra o Grêmio

O Flamengo não podia perder pontos para o Grêmio porque o time do Grêmio jogou para se defender, chutou só uma bola no gol, a cobrança de pênalti. O Flamengo relaxou demais, foi um pouco soberbo nesse jogo. O Palmeiras não foi soberbo. Faltou ao Palmeiras a gana de liquidar o jogo contra o rival.

José Trajano

