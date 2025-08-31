Em retorno de Neymar, Santos fica no 0 a 0 com o Fluminense e segue próximo do Z4 do Brasileirão

O Santos empatou sem gols com o Fluminense neste domingo, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o retorno de Neymar ao time após ele ter desfalcado alguns treinamentos devido a um problema físico não especificado que o fez, inclusive, ficar de fora da convocação da Seleção Brasileira para os dois últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas.

Ao longo do jogo o Santos teve dois gols anulados, um de Guilherme, no primeiro tempo, e outro no último minuto da etapa complementar, marcado por Tiquinho Soares. Com o resultado, o Santos segue próximo da zona de rebaixamento, mas não possui chances matemáticas de entrar no grupo dos últimos quatro colocados pelo fato de o Vitória ter três vitórias a menos que o time alvinegro.

O Santos volta a entrar em campo somente no dia 14 de setembro, às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG, fora de casa, pelo Brasileirão. Já o Fluminense terá pela frente o Bahia, no dia 10 de setembro, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Santos tem gol anulado

O primeiro tempo não contou com muitas emoções na Vila Belmiro. O Santos até chegou a balançar as redes aos 13 minutos com Guilherme, que protagonizou uma linda jogada individual, driblando o goleiro e completando para o gol, mas a arbitragem marcou impedimento.

O Fluminense, por sua vez, teve como melhor chance um cruzamento rasteiro para Santi Moreno, interceptado na hora "h" por Zé Ivaldo, que teve de dar um carrinho providencial para evitar o que seria o primeiro gol do jogo.

Neymar, que voltou ao time após se recuperar de um problema físico não especificado, teve uma atuação apagada, com dificuldades para passar da forte marcação do Fluminense ao longo da primeira etapa.

Segundo tempo mais animado

Se o primeiro tempo foi marcado por poucas emoções, na etapa complementar a história foi diferente. Logo nos primeiros minutos o Santos foi para cima do Fluminense e quase abriu o placar com Rollheiser, que recebeu passe de Neymar em jogada de escanteio ensaiada e finalizou de primeira, no cantinho, exigindo grande defesa de Fábio.

Mais tarde, através de nova cobrança de escanteio, Zé Ivaldo cabeceou no segundo pau, a bola atravessou a área e sobrou para Guilherme, que, também de cabeça, completou para o gol, mandando próximo à trave do goleiro Fábio.

O domínio santista no segundo tempo continuou e quase foi convertido em gol aos 31 minutos, quando Neymar fez boa jogada e tocou para Rollheiser, que limpou a marcação e bateu no cantinho, vendo Fábio fazer boa defesa.

No apagar das luzes, o Santos ainda conseguiu ir às redes com Tiquinho Soares completando de cabeça a cobrança de falta, mas a arbitragem marcou impedimento, estragando o que seria uma grande festa dos donos da casa, que tiveram de se conformar com o empate sem gols na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 0 X 0 FLUMINENSE

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 31 de agosto de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Emerson de Almeira Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Martinelli, Santi Moreno, Kevin Serna (Fluminense); Escobar, Rollheiser (Santos)

SANTOS: Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Luan Peres, Zé Ivaldo e Esobar; Tomás Rincón (João Schmidt), Zé Rafael, Rollheiser (Barreal) e Caballero (Deivid Washington); Neymar e Guilherme (Tiquinho Soares).



Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Otávio), Hércules (Thiago Santos), Lucho Acosta (Ganso); Santi Moreno (Soteldo), Kevin Serna e Germán Cano (Igor Rabello).



Técnico: Renato Gaúcho.