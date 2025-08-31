Em duelo contra o Z4, Athletic vence o Volta Redonda e respira na Série B
Em duelo direto na briga contra o rebaixamento, o Athletic venceu o Volta Redonda por 2 a 0, na noite deste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do duelo foram marcados por David Braga e Jhonatan.
Com a vitória, a equipe mineira manteve-se na 15ª colocação, agora com 28 pontos, mas abriu uma vantagem maior em relação à zona de rebaixamento. Antes da rodada, tinha apenas um ponto de diferença; agora, são quatro em relação ao Amazonas, que abre o Z-4. Já o time carioca permanece em 18º lugar, com 23 pontos.
Pela 25ª rodada da Série B, o Volta Redonda encara o Paysandu, na próxima sexta-feira. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio da Curuzu. O Athletic Club, por sua vez, enfrenta o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O duelo acontece no dia 8 de setembro (uma segunda-feira), às 21h30.
Veja como foi Volta Redonda x Athletic
Os visitantes inauguraram o marcador aos 16 minutos do segundo tempo. David Braga aproveitou bate rebate na área e chutou forte para balançar a rede.
Aos 32 minutos, o Athletic voltou a balançar as redes em mais uma jogada de bola parada. Após cobrança de falta, Jhonatan, que havia acabado de entrar, apareceu livre na área e finalizou para o fundo do gol.