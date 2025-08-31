Em casa, Inter de Milão perde de virada da Udinese pelo Italiano

Neste domingo, no Estádio Giuseppe Meazza, a Inter de Milão conheceu sua primeira derrota no Campeonato Italiano. A equipe comandada pelo Cristian Chivu perdeu da Udinese por 2 a 1, de virada, pela segunda rodada da competição nacional. Dumfries inaugurou o marcador para os mandantes, equanto Keinan Davis e Arthur Atta celaram a vitória dos visitantes.

Diante da derrota em casa, a Inter de Milão caiu para a sexta posição, com três pontos conquistados. A Udinese, por sua vez, subiu para o quinto lugar, ainda invicta, com quatro unidades.

Agora, ambas as equipes voltam aos gramados após a pausa para a data Fifa. Pela terceira rodada do Campeonato Italiano, o time milanês volta aos gramados no dia 13 de setembro (sábado) para enfrentar a Juventus, na Allianz Stadium, às 13h (de Brasília). Já a Udinese, no dia 14 (domingo), visita o Pizza, às 10h, no Arena Garibaldi.

Vittoria in rimonta e 3 punti importantissimi per l'Udinese a San Siro! ???#InterUdinese pic.twitter.com/mfITA4mZNk ? Lega Serie A (@SerieA) August 31, 2025

Inter de Milão x Udinese: os gols

A Inter de Milão inaugurou o marcador aos 17 minutos do primeiro tempo. Após jogada bem armada pelo lado direito, Dimarco cruzou para a área e Thuram aproveitou a confusão para bater em direção ao gol. Antes de a bola entrar, Dumfries, livre de marcação, empurrou para o fundo das redes.

A Udinese empatou aos 29 minutos. De pênalti, Keinan Davis finalizou com categoria e deixou tudo igual em Milão.

A virada dos visitantes saiu aos 39 minutos, ainda da etapa inicial. Atta recebeu de Keinan Davies, carregou até a entrada da área e bateu, de perna direita, no canto esquerdo de Sommer, que não alcançou.

Na etapa final, aos 12 minutos, Dimarco chegou a balançar as redes pela Inter de Milão, porém, após revisão do VAR, o tento foi anulado.

Veja os outros resultados deste domingo pelo Campeonato Italiano:

Lazio 4 x 0 Hellas Verona



Genoa 0 x 1 Juventus



Torino 0 x 0 Fiorentina