Em casa, Inter de Milão perde de virada da Udinese pelo Italiano
Neste domingo, no Estádio Giuseppe Meazza, a Inter de Milão conheceu sua primeira derrota no Campeonato Italiano. A equipe comandada pelo Cristian Chivu perdeu da Udinese por 2 a 1, de virada, pela segunda rodada da competição nacional. Dumfries inaugurou o marcador para os mandantes, equanto Keinan Davis e Arthur Atta celaram a vitória dos visitantes.
Diante da derrota em casa, a Inter de Milão caiu para a sexta posição, com três pontos conquistados. A Udinese, por sua vez, subiu para o quinto lugar, ainda invicta, com quatro unidades.
Agora, ambas as equipes voltam aos gramados após a pausa para a data Fifa. Pela terceira rodada do Campeonato Italiano, o time milanês volta aos gramados no dia 13 de setembro (sábado) para enfrentar a Juventus, na Allianz Stadium, às 13h (de Brasília). Já a Udinese, no dia 14 (domingo), visita o Pizza, às 10h, no Arena Garibaldi.
Inter de Milão x Udinese: os gols
A Inter de Milão inaugurou o marcador aos 17 minutos do primeiro tempo. Após jogada bem armada pelo lado direito, Dimarco cruzou para a área e Thuram aproveitou a confusão para bater em direção ao gol. Antes de a bola entrar, Dumfries, livre de marcação, empurrou para o fundo das redes.
A Udinese empatou aos 29 minutos. De pênalti, Keinan Davis finalizou com categoria e deixou tudo igual em Milão.
A virada dos visitantes saiu aos 39 minutos, ainda da etapa inicial. Atta recebeu de Keinan Davies, carregou até a entrada da área e bateu, de perna direita, no canto esquerdo de Sommer, que não alcançou.
Na etapa final, aos 12 minutos, Dimarco chegou a balançar as redes pela Inter de Milão, porém, após revisão do VAR, o tento foi anulado.
Veja os outros resultados deste domingo pelo Campeonato Italiano:
Lazio 4 x 0 Hellas Verona
Genoa 0 x 1 Juventus
Torino 0 x 0 Fiorentina