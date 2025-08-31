Topo

Esporte

Em casa, Inter de Milão perde de virada da Udinese pelo Italiano

31/08/2025 17h44

Neste domingo, no Estádio Giuseppe Meazza, a Inter de Milão conheceu sua primeira derrota no Campeonato Italiano. A equipe comandada pelo Cristian Chivu perdeu da Udinese por 2 a 1, de virada, pela segunda rodada da competição nacional. Dumfries inaugurou o marcador para os mandantes, equanto Keinan Davis e Arthur Atta celaram a vitória dos visitantes.

Diante da derrota em casa, a Inter de Milão caiu para a sexta posição, com três pontos conquistados. A Udinese, por sua vez, subiu para o quinto lugar, ainda invicta, com quatro unidades.

Agora, ambas as equipes voltam aos gramados após a pausa para a data Fifa. Pela terceira rodada do Campeonato Italiano, o time milanês volta aos gramados no dia 13 de setembro (sábado) para enfrentar a Juventus, na Allianz Stadium, às 13h (de Brasília). Já a Udinese, no dia 14 (domingo), visita o Pizza, às 10h, no Arena Garibaldi.

Inter de Milão x Udinese: os gols

A Inter de Milão inaugurou o marcador aos 17 minutos do primeiro tempo. Após jogada bem armada pelo lado direito, Dimarco cruzou para a área e Thuram aproveitou a confusão para bater em direção ao gol. Antes de a bola entrar, Dumfries, livre de marcação, empurrou para o fundo das redes.

A Udinese empatou aos 29 minutos. De pênalti, Keinan Davis finalizou com categoria e deixou tudo igual em Milão.

A virada dos visitantes saiu aos 39 minutos, ainda da etapa inicial. Atta recebeu de Keinan Davies, carregou até a entrada da área e bateu, de perna direita, no canto esquerdo de Sommer, que não alcançou.

Na etapa final, aos 12 minutos, Dimarco chegou a balançar as redes pela Inter de Milão, porém, após revisão do VAR, o tento foi anulado.

Veja os outros resultados deste domingo pelo Campeonato Italiano:

Lazio 4 x 0 Hellas Verona

Genoa 0 x 1 Juventus

Torino 0 x 0 Fiorentina

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Filipe Luís vê Fla superior em empate e cita arbitragem: 'Critério zero'

Hamilton sofre punição e perde posições no grid para 'estreia' na casa da Ferrari

Transmissão ao vivo de Sport x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Internacional x Fortaleza pelo Brasileirão: veja onde assistir

"Quando não dá pra ganhar, não podemos perder", diz Thiago Silva após empate do Fluminense

Herói improvável, goleiro Volpi celebra gol de pênalti em empate do Grêmio

Atlético-GO bate Amazonas em Goiânia e se afasta da zona de rebaixamento na Série B

Neymar critica uso do VAR e cobra reação do Santos: 'Água está batendo na b****'

Neymar reclama de regra e faz alerta ao Santos: 'Água batendo na bunda'

Torcida do Corinthians provoca Carlos Miguel e canta: 'Hugo Souza é seleção'

Neymar contraria Ancelotti e diz que não está na seleção por opção técnica