Dorival se conforma com falta de reforços no Corinthians: 'Tenho que aprender a conviver'

31/08/2025 22h28

Dorival Júnior reclamou muito, em entrevistas coletivas, da falta de reforços no Corinthians nas últimas semanas. A dois dias do fechamento da janela de transferências, que se encerra na terça-feira e com um 'transfer ban' que não vai cair a tempo, o treinador está conformado de que improvisações, como houve no empate por 1 a 1 com o Palmeiras neste domingo, terão de ser feitas até o final do ano.

"Eu sei que até o final do ano não terei mais nenhum atleta. Tenho que aprender a conviver. O nosso elenco é um elenco enxuto e precisaremos ter improvisações ao longo da competição", disse o técnico corintiano após a partida. "Sobre o 'tranfer', eu não sei. É com o Fabinho e a diretoria. Sobre reforços, tenho a consciência de que não vai acontecer", completou.

Com muitos desfalques, Dorival teve que buscar soluções alternativas no elenco. A baixa de Matheuzinho na lateral-direita, por exemplo, foi suprida pelo volante Charles. Antes, a opção para de substituir o titular da posição vinha sendo o zagueiro Félix Torres, que vive fase muito ruim.

"Nós temos sobrevivido, alcançado algumas formações que têm nos dado bons resultados. Não é o que gostaríamos, mas o torcedor tem entendido o que está acontecendo", comentou o treinador.

Pelas circunstâncias, ele avalia que o empate no dérbi na Neo Química Arena foi satisfatório. "O espírito de luta, valentia e entrega foram positivo. Fizemos uma conta rápida dentro da última partida que jogamos. Tivemos cinco desfalques. Não está sendo simples, é uma situação complexa."

Além de Matheuzinho, o Corinthians tem, no departamento médico nomes como Yuri Alberto, José Martínez e Carrilo. A expectativa é que os dois primeiros voltem após a Data Fifa que começa nesta semana e que paralisa o calendário nacional por duas semanas.

"Está tudo organizado, tudo coordenado. Espero que possa tê-los em condições. A previsão é uma coisa, a confirmação é outra, tendo a consciência que apenas o Carrillo é uma situação mais moroso. Esperamos ter o máximo de jogadores possíveis para o jogo do retorno", disse Dorival.

