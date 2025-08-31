Dorival joga a toalha sobre reforços no Corinthians: 'É conviver com isso'

O técnico Dorival Júnior jogou a toalha sobre a possibilidade do Corinthians contratar qualquer jogador nos últimos dois dias de janela de transferências. O treinador comentou como trabalhará com o elenco que tem no restante da temporada após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, pela 22ª rodada do Brasileirão.

A expectativa é positiva em relação ao que já vi a equipe produzir com todos os jogadores disponíveis. Quando isso não aconteceu, tivemos de improvisar. Nos faltaram algumas características, mas não vamos mais falar disso porque sei que não terei nenhum atleta novo. É conviver com isso e buscar alternativas dentro do nosso grupo, às vezes tentando encontrar essas soluções em jogadores que não atuaram ou atuaram pouco em algumas funções. Precisaremos ter algumas improvisações. Dorival Júnior

O Corinthians convive com um transfer ban. A equipe não pode registrar reforços após ser acionada pelo Santos Laguna, do México, na Fifa, por uma dívida de R$ 40 milhões pela contratação do zagueiro Félix Torres.

Eu não sei sobre o transfer ban, é com a diretoria. A respeito das contratações eu tenho consciência e entendimento que não vai acontecer. A partir daí, é assunto encerrado e vamos trabalhar para fazermos o nosso melhor. Confio que possamos ir um pouco longe em relação a como estamos. Dorival Júnior

O que mais ele disse?

O que viu no Dérbi? "De positivo tivemos o espírito de luta, valentia, dedicação e entrega que tivemos. Fizemos uma conta rápida e, desde a última partida que jogamos no Allianz, uns 15 dias se passaram e tivemos cinco desfalques — agora seis dentro desse jogo. Não está sendo simples, é bem complexo. Mexemos em posições importantes por perdermos jogadores e isso prejudica um time que vinha se encontrando e busca se encontrar. Suportamos uma pressão muito grande em razão também do que passamos nos últimos jogos."

Sem time titular ideal por problemas. "Isso tem acontecido desde que cheguei aqui. Já falei que não tivemos a equipe teoricamente que seria titular em campo. Sempre tivemos problemas. Talvez tenhamos tido a equipe completa com todos os jogadores em condições em apenas um jogo e meio. Temos um time que está se estruturando desde o ano passado, estamos em um lugar diferente dos times que estão ocupando lugares de destaque no Brasileirão. Temos alcançado algumas formações que têm, com superação, dado bons resultados."

Memphis. "O jogador precisa de uma sequência, é natural. Ele ficou um tempo parado e o retorno dele foi muito curto em razão da lesão anterior. Ele é perigoso, provoca uma situação diferente no time adversário. A não entrada do Kayke foi uma opção minha. Pensei que precisávamos de um jogador de outra característica. A própria equipe não rendeu aquilo que poderíamos em razão do desgaste."

Félix perdeu espaço? "Eu sempre procuro colocar o jogador a par das situações. Nesta, não. Foi uma ideia que preparamos para o jogo e, para mim, agi dentro de uma lealdade e de uma correção. Era uma situação que eu imaginava que poderia nos ajudar. Acredito que o Charles foi bem na função. Se estivéssemos em uma condição física melhor, talvez tivéssemos uma postura melhor. Sentimos um pouco. É entender que foi uma semana muito pesada e que resultados importantes foram alcançados."

Por que cria da base não substitui Matheuzinho? "Foi um dos que veio mais tarde em relação aos demais da base. Foi justamente na saída do Maná. Na saída do Maná, ele veio para o elenco. Ele não tem sua situação definida totalmente com o clube, está em processo de acertos. Preciso primeiro de um ok do departamento de futebol para que depois eu possa ver o momento que ele vem vivendo e o que pode oferecer."

Equipe vem evoluindo. "A equipe vem evoluindo. Os resultados não mostram o que a gente vem apresentando. Tivemos jogos em que poderíamos ter saído com outro resultado. As coisas vão se acertar. Naturalmente, desde que tenha todos recuperados, nos tornamos muito fortes. Temos de conviver com isso e passar para o torcedor o que acontece de verdade, sem que pensemos em criar uma ilusão ou falsa situação. O momento é esse e a realidade é essa."

Operação para ter time completo após Data Fifa. "Isso já está organizado. Vamos tentar trazer o máximo possível de volta [sobre jogadores que estão com as seleções]. A previsão é uma coisa e a confirmação é outra. Estamos aguardando a recuperação destes jogadores, tendo a consciência de que o Carrillo vai demorar mais. A expectativa é positiva e vamos tentar ter o maior número de jogadores possíveis para o jogo do retorno da Data Fifa."