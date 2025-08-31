Dorival cita desgaste em "semana pesada" e vê pontos positivos em empate do Corinthians

O Corinthians não se entregou e buscou o empate contra o Palmeiras no sétimo e último Derby de 2025. Na noite deste domingo, o Timão empatou em 1 a 1 com o rival, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Dorival Júnior citou o desgaste da equipe, que chegou ao Derby após dois jogos fora de casa contra Vasco, pela Série A, e Athletico-PR, pela Copa do Brasil. Em função da "semana pesada", o treinador viu pontos positivos no empate deste domingo contra o Palmeiras.

"De positivo, acho que o espírito de luta, a valentia, entrega e dedicação que tivemos. Nós fizemos uma conta rápida assim, por cima, e acredito que da última partida que jogamos dentro do campo do Palmeiras, para hoje, tivemos cinco desfalques e um sexto ao longo da partida daquela equipe que atuou lá. Não está sendo simples. É uma situação bem complexa. Alterações em algumas funções importantes em atletas que estamos perdendo", afirmou Dorival.

"Isso prejudica bastante. Uma equipe que busca se encontrar, mas que tem tido dificuldades por isso. Uma semana muito pesada, três jogos. O campo do Vasco exigiu demais, uma segunda partida num campo sintético, que tem uma recuperação completamente diferente, e agora o jogo de hoje, frente uma equipe que teve a tranquilidade de poder jogar no fim de semana e se preparar o máximo possível. Tivemos que suportar uma pressão muito grande em razão de tudo que passamos nos últimos jogos", prosseguiu.

A equipe alvinegra voltou a sofrer com desfalques para o Derby deste fim de semana. O Corinthians não teve, ao todo, cinco titulares: André Carrillo, Martínez, Yuri Alberto e Matheuzinho estão entregues ao departamento médico, enquanto Matheus Bidu cumpriu suspensão.

"Isso tem acontecido desde que cheguei aqui. Nós não tivemos a equipe que, teoricamente, seria titular em campo. Nós em todos os momentos tivemos problemas, desde a minha primeira partida aqui. Acredito que tenhamos tido a equipe completa com todos os jogadores em condições em apenas uma partida e meia. Isso dificulta consideravelmente, porque temos uma equipe que está se estruturando desde o ano passado. Estamos num processo um pouco diferente dessas equipes que estão em lugares de destaque no futebol brasileiro, e mesmo assim temos sobrevivido. Temos alcançado formações que nos tem dado alguns bons resultados. Não é o que nós gostaríamos, naturalmente. Acho que o torcedor está começando a entender um pouco do que está se passando na equipe este ano. O seu apoio tem feito uma diferença muito grande para encontrar uma sustentação importante no Campeonato Brasileiro", disse o treinador.

Substituições e Memphis por 90 minutos

Dorival também foi questionado sobre o porquê Memphis Depay permaneceu em campo durante os 90 minutos, mesmo depois de ter se recuperado de lesão recentemente. O treinador justificou que atletas com a qualidade do holandês podem decidir a qualquer momento.

"Eu acho que é dentro de uma condição em que o jogador precisa de uma sequência. Ficou um tempo parado e o retorno dele foi muito curto em razão à lesão anterior. Temos que contar tudo isso. Ele é um jogador perigoso, provoca um situação diferente na equipe adversária. A não entrada do Kayke foi uma opção técnica minha. Hoje, a equipe não rendeu o que poderia em razão do desgaste que tivemos ao longo da semana. Tivemos um primeiro tempo superior ao segundo, mas imaginava que teríamos dificuldades no segundo tempo, por isso tentei guardar as alterações", justificou.

As mudanças de Dorival também não surtiram grande efeito no Corinthians. Vitinho e Talles Magno entraram para dar um novo fôlego ao ataque corintiano, mas não contribuíram muito. Ryan ainda entrou na vaga de Charles, e Cacá no lugar de Garro. Memphis, assim, completou os 90 minutos em campo, ainda que não tenha ajudado muito.

"[A ideia foi] Tentar fortalecer o meio-campo e trazer um jogador que pudesse aproximar mais com o Memphis. O Palmeiras se soltou, percebeu que estávamos com algumas dificuldades, é natural isso. Se jogaram para cima. Memphis estava retendo muito bem a bola. Com isso, estávamos tentando ter uma aproximação. É a primeira partida que ele cumpre 90 minutos, mas é um jogador que, pela capacidade, pela qualidade que possui, como o Garro, temos a obrigação de estar sempre acreditando, mesmo que não viva uma grande noite. É obrigação do treinador ter essa percepção. Foi isso que imaginei para a fase final da partida", finalizou o comandante.

Fim de jogo na Neo Química Arena. Corinthians 1 ? 1 Palmeiras#VaiCorinthians pic.twitter.com/szXJeVRPBI ? Corinthians (@Corinthians) August 31, 2025

Situação do Corinthians no Brasileirão

O empate não mudou muito a situação das duas equipes no Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu a chance de embalar a segunda vitória consecutiva no torneio nacional e permaneceu na 11ª colocação, chegando somente aos 26 pontos.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Athletico-PR (jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil)

(jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil) Data e horário: 10/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)