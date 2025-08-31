Djokovic domina freguês e volta às quartas no US Open

Novak Djokovic venceu os quatro primeiros games do jogo, não perdoou os erros do alemão Jan-Lennard Struff (35 anos, #144 do mundo) e foi superior do começo ao fim na noite deste domingo, em Nova York. Mesmo queixando-se de dores no pescoço e no braço direito, o tetracampeão do torneio fez 6/3, 6/3 e 6/2 e carimbou mais uma vez um lugar nas quartas de final do US Open.

Foi o oitavo duelo entre Djokovic e Struff, e o ex-número 1 do mundo agora soma oito vitórias sobre o alemão. Com o resultado, o sérvio passa a ser o primeiro homem a alcançar as quartas de final de todos slams em nove temporadas diferentes. Aos 38 anos, Nole também passa a ser o homem mais velho a avançar às quartas em todos slams no mesmo ano.

Em busca do penta em Nova York e de seu 25º slam em simples, Djokovic vai enfrentar na próxima fase o atual vice-campeão do US Open: Taylor Fritz, número 4 do mundo, que superou o tcheco Tomas Machac (#22) por 6/4, 6/3 e 6/3 também na noite deste domingo. Djokovic e Fritz já se enfrentaram dez vezes, e o americano nunca conseguiu sair vencedor.

Como aconteceu

Djokovic começou o jogo de maneira impecável e implacável, aproveitando-se dos erros de Struff e abrindo logo 4/0, com duas quebras de serviço. No meio da primeira parcial, contudo, Nole começou a sentir algum desconforto no pescoço e perdeu uma das quebras de vantagem. Ainda assim, manteve a dianteira até fechar a parcial em 6/3.

No intervalo, o sérvio recebeu atendimento médico no pescoço e no ombro direito, mas não apareceu incomodado quando a partida recomeçou. Struff manteve as ações equilibradas, mas Djokovic mostrou-se mais consistente. No sétimo game do segundo set, o alemão cometeu dois erros não forçados e cedeu a quebra ao registrar mais uma dupla falta. Como sempre, o sérvio aproveitou. Abriu 5/3 e fechou o set pouco depois, graças a outra dupla falta do rival.

Quando o terceiro set começou, Struff não parecia ter nem a capacidade nem a crença para executar uma virada. Djokovic quebrou o saque do alemão mais uma vez, abriu 3/0 e não olhou mais para trás.