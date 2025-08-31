Topo

Derrota do São Paulo não esconde soluções de Crespo mesmo com 10 desfalques

Eder Traskini
Do UOL, em São Paulo (SP)

31/08/2025 05h30

O São Paulo de Hernán Crespo tem conseguido manter uma identidade e bom futebol mesmo diante da lista crescente de desfalques, que chegou a dez contra o Cruzeiro.

O que aconteceu

Apesar da derrota por 1 a 0, o São Paulo fez um bom jogo em Minas Gerais. O Tricolor teve o controle das ações em boa parte do jogo, mas não conseguiu traduzir em chances de gol.

O time entrou em campo com uma lista de dez desfalques, sendo nove lesões e uma suspensão. A lista tem: Luiz Gustavo, Calleri, Ryan Francisco, Oscar, Arboleda, Alisson, Marcos Antônio, André Silva e Lucas, além do suspenso Enzo Díaz.

Dos dez, três foram novidades em relação ao último jogo: os titulares Enzo Díaz, Marcos Antônio e André Silva. Desses, só André Silva não deve retornar na próxima partida, no dia 14 contra o Botafogo.

Ainda sem Wendell disponível para 90 minutos, Crespo colocou o jovem e contestado Patryck na vaga do titular Enzo Díaz. O jovem teve boa participação em tramas ofensivas em tabelas com Rodriguinho e Ferreirinha.

Já para o ataque, sem outro centroavante disponível, o argentino escalou uma dupla de muita movimentação com Luciano e Ferreirinha. Os dois saíram bastante da área para ajudar no que o time de Crespo faz de melhor: as triangulações.

No meio-campo, Pablo Maia foi o escolhido para o lugar de Marcos Antônio e ajudou na dinâmica do meio-campo, ainda que em menor intensidade do que o titular. Marcos Antônio vem em ótima fase e esteve até na pré-lista de Carlo Ancelotti para a seleção.

Quando Crespo estreou, o Departamento Médico tinha apenas quatro nomes: Luiz Gustavo, Calleri, Lucas Ferreira e Lucas. De lá pra cá, as ausências mais do que dobraram.

Além das voltas de Enzo Díaz e Marcos Antônio, ao menos o zagueiro Arboleda e o volante Alisson tem chances de estarem à disposição. Oscar ainda deve ficar fora ao menos três semanas e Lucas vai sendo preparado para ter a possibilidade de atuar contra a LDU.

As ausência contra o Cruzeiro foram tantas que nove dos 12 reservas eram formados em Cotia: Young, Leandro, Igão, Maik, Nicolas, Luan, Negrucci, Henrique e Lucca. Completaram o banco Wendell, Tapia e Dinenno.

Crespo aguarda a regularização dos reforços Rafael Tolói e Mailton. O técnico ainda pode ganhar um centroavante para o grupo já que a lesão de André Silva pode tirá-lo de campo até o final do ano.

