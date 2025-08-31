Topo

Crespo se diz confiante para sequência do São Paulo na temporada: 'Temos uma identidade'

Cheio de desfalques e sem maiores referências no ataque, o São Paulo fez uma de suas melhores partidas nas últimas semanas contra o Cruzeiro, que chegou a liderar o Brasileirão recentemente. A vitória não veio, mas o técnico Hernán Crespo demonstrou satisfação com a "identidade" do time e projetou uma sequência promissora para a equipe na volta da Data Fifa.

"Estamos muito confiantes para a sequência da temporada. O time demonstrou uma identidade, uma ideia. Olhando para a frente, a situação é muito positiva. Temos coisas boas, experiências boas para viver. Temos quartas de final (na Copa Libertadores), temos um campeonato que já mudou. Nosso objetivo no Brasileirão já mudou", comentou.

O bom desempenho no Mineirão e a recente sequências de resultados fazem Crespo acreditar num segundo semestre muito mais positivo que o primeiro. Em tom de avaliação, um mês e meio após seu retorno ao comando do time paulista, o argentino vê seguidas mudanças no jogo da sua equipe.

"Nestes dois meses, já mudou. Claro que os resultados importam. Mas mudou o jeito de jogar, acho que hoje também demonstrou que o São Paulo joga com a mesma ideia tanto dentro do MorumBis quanto fora de casa, sendo protagonista, respeitando a bola", analisou, sem estabelecer metas para o Brasileirão.

Na capital mineira, o São Paulo fez um bom primeiro tempo. Mas foi derrotado por 1 a 0 em um lance de bola parada, com certa dose de azar. A cobrança de falta de Matheus Pereira desviou na barreira e "matou" o goleiro Rafael, que vinha fazendo boa partida.

"Meu primeiro sentimento é que o time jogou, durante muitos momentos, um grande futebol. Em linhas gerais, jogou muito bem. Mas não posso ficar feliz com o resultado porque não merecíamos este resultado. Mas jogar assim, num campo difícil, contra um bom adversário, respeitando a identidade, a bola, as ideias, com muita vontade, personalidade e coragem", declarou. "O gol foi com um desvio, na falta. A sorte faz parte do jogo."

O São Paulo volta a campo somente no dia 14 de setembro para enfrentar o Botafogo, em casa, pelo Brasileirão. A folga de duas semanas se deve à Data Fifa, a ser iniciada na segunda-feira.

