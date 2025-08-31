Crespo destaca "personalidade" do elenco e diz que São Paulo não merecia derrota: "Jogamos com coragem"

Na noite do último sábado, o São Paulo perdeu para o Cruzeiro, por 1 a 0, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo avaliou que o Tricolor apresentou um bom futebol e não merecia sair com a derrota do Mineirão.

Mesmo com dez desfalques, o São Paulo impôs seu jogo e era melhor na partida até os 18 minutos do primeiro tempo, quando o Cruzeiro abriu o placar. Matheus Pereira cobrou falta da entrada da área e a bola desviou na cabeça de Alan Franco. Rafael até tentou se recuperar, mas já era tarde, e a Raposa conquistou os três pontos.

"O primeiro sentimento é que o time jogou, por momentos, um grande futebol. Em linhas gerais, jogou muito bem. Não posso ficar feliz pelo resultado. Acho que não merecíamos esse resultado, mas jogar assim num campo difícil, contra um adversário duríssimo, deste jeito, respeitando a identidade, a bola, as ideias. Jogamos com muita vontade, com muita personalidade e coragem. Se falava depois do jogo que poderia ser um empate, mas não sei. Pode ser um pouco curto o empate, mas não podemos mudar. É difícil falar do desvio, mas pode acontecer, é parte do jogo o azar, a sorte. Faz parte", analisou o treinador.

O São Paulo criou algumas oportunidades claras de gol, mas o que mais chamou a atenção foi o volume de jogo apresentado. O Tricolor paulista por vezes chegou à área do Cruzeiro e tentou alguns cruzamentos, mas nenhum dos atacantes conseguiu concluí-los a gol.

"Faltou, faltou essa finalização. O time jogou bem, mas isso é futebol, cara. Eles encontraram o gol em um chute desviado. Nós tivemos muita possibilidades, mas é assim o futebol. É importante criar ocasiões, ações, tentar defender bem. A atuação da equipe foi boa, mas foi o suficiente para ganhar? Não", disse o comandante.

Com as baixas de Calleri, Ryan Francisco e André Silva no ataque, Crespo escalou Luciano e Ferreirinha como dupla. Os dois, porém, não tiveram muito sucesso. Na segunda etapa, o técnico promoveu as entradas de Tapia e Dinenno, além de Henrique Carmo.

As mudanças do treinador quase levaram o São Paulo ao empate. Já nos acréscimos, Henrique Carmo foi à linha de fundo e cruzou para o meio da área. Dinenno ganhou de cabeça e finalizou, mas Cássio espalmou e evitou o empate tricolor no Mineirão. Crespo, então, foi questionado se faltam mais atacantes à equipe.

"Acho que o time jogou muito bem. Falar neste momento o que falta, não falta... Tentei com as mudanças, coloquei Dinenno, Tapia, Henrique para criar. Mas acho que o time se comportou muito bem. É normal que se o resultado não é aquilo que a gente merece, falem que talvez faltassem coisas aqui e ali. Sim, talvez faltem coisas, mas também o time jogou bem. Não é um acaso", explicou.

Wendell, lateral esquerdo mais ofensivo e experiente que Patryck, também foi acionado por Crespo. A entrada do jogador, porém, se deu apenas aos 38 minutos da segunda etapa. A decisão foi justificada pelo comandante, que explicou que o atleta está retornando agora de lesão.

"A ideia é sempre tentar [com as mudanças]. Wendell, em um campo assim, depois de muito tempo parado... não é fácil. Tinha a coisa da minutagem. Muitas vezes, pensamos nas variantes. O time estava jogando bem, e as mudanças foram para criar outras coisas, ter um pouco mais de peso na frente, arriscando um pouco no meio-campo. São muitas coisas, cartões amarelos... Acho que, em geral, o time se comportou muito bem. Então, sempre há a sensação de que quem está fora poderia ajudar e fazer ainda mais. Ao fim do dia, merecíamos o empate, porque vir a jogar assim neste campo não é fácil, e jogamos muito bem", concluiu o argentino.

Com o resultado, a sequência de oito jogos de invencibilidade (seis vitórias e dois empates) do São Paulo no Brasileirão foi encerrada. O Tricolor paulista permanece na sétima colocação, com 32 pontos, e perdeu a chance de, ao menos, dormir no G6.

Agora, o calendário do futebol brasileiro será paralisado para a data Fifa. O São Paulo, assim, retornará aos gramados apenas na metade do mês de setembro.

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Botafogo (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14/09 (domingo), às 17h30

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)