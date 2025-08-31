Crespo brinca sobre 'previsão' de Ceni e exalta evolução de Rodriguinho: "Está confirmando as verdades"

O meia Rodriguinho ganhou mais uma oportunidade entre os titulares do São Paulo na derrota para o Cruzeiro, no último sábado, no Mineirão. Cada vez mais consolidado no profissional, o garoto tem mostrado evolução sob o comando do técnico Hernán Crespo, que não lhe poupou elogios.

"Fico muito contente pela evolução de Rodriguinho, porque ele trabalha muito. Está fazendo as coisas muito bem, estou contente por ele. Ele merece que vocês falem muito bem, porque ele já sabe o que nós pensamos", destacou o argentino em coletiva de imprensa.

"Acho que é o momento de falar dele, porque eu senti também o que o Rogério Ceni falou [risos]. O conheço desde antes, quando chegou de Cotia, subimos ele e o Pablo Maia. Sou muito contente que ele possa confirmar as verdades que o Ceni falou. Temos que dar confiança a ele", complementou.

A fala de Crespo faz referência a uma 'previsão' feita por Rogério Ceni em 2022, quando o ídolo ainda estava à frente do São Paulo. Na época, o atual técnico do Bahia chegou a dizer que via Rodriguinho consolidado no time profissional e ressaltou o talento do jovem.

"Rodriguinho é um jogador que vai jogar no São Paulo. Escutem o que estou falando. Ele é talentoso, está sendo trabalhado. É bom jogador, bom menino. Tem futuro no São Paulo. Não temos o que reclamar. É um garoto que eu acho que tem um brilhante futuro", declarou Ceni em coletiva no dia 31 de julho de 2022.

Contra o Cruzeiro, Rodriguinho foi um dos principais destaques do São Paulo ao lado do goleiro Rafael. Segundo dados do Sofascore, o meia concluiu 88% dos passes que tentou, finalizou duas vezes próximo ao gol, acertou dois dribles e ainda contribuiu com dois passes decisivos.

Sob o comando de Crespo no Tricolor, o meia já acumula 11 partidas, sendo seis como titular, e duas assistências. Ao todo, são 20 jogos e um gol em 2025.

A importância das chances aos jovens de Cotia

Rodriguinho é apenas um dos jovens revelados em Cotia que tem sido apostas de Crespo em meio aos inúmeros desfalques do São Paulo na temporada. Contra o Cruzeiro, por exemplo, Pablo Maia e Patryck foram titulares no meio e na ala esquerda, respectivamente.

Desde sua chegada ao Tricolor, Crespo deixou claro que olharia com carinho para a base do São Paulo. O comandante reencontrou jogadores mais maduros que ele mesmo ajudou a integrar ao profissional em sua primeira passagem, em 2021.

O técnico argentino destacou a importância de que os garotos ganhem minutos em jogos de alta pressão, como foi o caso contra o Cruzeiro. Outro exemplo a ser citado foi a partida contra o Sport, quando o Tricolor, com diversos jovens em campo, foi buscar o empate em 2 a 2 na Ilha do Retiro.

"Eles merecem, trabalham muito bem. Temos que apenas passar confiança para eles, para que eles possam demonstrar ao público que merecem. Porque eu sei. Quatro anos atrás, falei de Patryck, Pablo Maia, Rodriguinho. E estou encontrando eles mais maduros, mais confiantes. É a chance de fazê-los jogar e tentar competir com os outros, porque o São Paulo é grande. Muitos atletas querem vir para o São Paulo, então não é fácil", afirmou o treinador.

Com o resultado, a sequência de oito jogos de invencibilidade (seis vitórias e dois empates) do São Paulo no Brasileirão foi encerrada. O Tricolor paulista permanece na sétima colocação, com 32 pontos, e perdeu a chance de, ao menos, dormir no G6. Apesar do revés, a boa atuação da equipe e as chances aos jovens hão de ser valorizadas.

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Botafogo (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14/09 (domingo), às 17h30

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)