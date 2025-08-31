Topo

Esporte

Corinthians x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

31/08/2025 05h30

Corinthians e Palmeiras entram em campo na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians voltou a vencer após uma longa sequência no Brasileirão. A equipe de Dorival Júnior visitou o Vasco e ganhou por 3 a 2, em São Januário.

O Alvinegro vem embalado pela vitória por 1 a 0 contra o Athletico pelas quartas de final da Copa do Brasil. Foi justamente pelo torneio, aliás, que Corinthians e Palmeiras se enfrentaram pela última vez, com o time de Memphis Depay e companhia se classificando com uma vitória por 3 a 0 no agregado.

O Alviverde soma quatro vitórias nos últimos cinco jogos e mira a liderança. O técnico Abel Ferreira viu sua equipe bater o Sport por 3 a 0 na rodada passada.

Corinthians x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 31 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

Esporte

