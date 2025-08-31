Palmeiras domina Corinthians, mas faz gol contra e Dérbi fica no empate
Corinthians e Palmeiras empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (31), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão.
Vitor Roque marcou para o Palmeiras cobrando pênalti. O gol corintiano foi contra de Piquerez após toque de cabeça de Gustavo Henrique.
O time de Abel Ferreira dominou as ações no jogo e o Corinthians não se encontrou em campo. O alviverde se mostrou muito ligado no jogo desde o minuto inicial, em uma rotação acima do rival.
Com o resultado, o Palmeiras chegou a 43 pontos e perdeu a chance de diminuir a distância para o Flamengo, que empatou na rodada. O alviverde ocupa a terceira colocação, atrás do Cruzeiro — que chegou a 44 com a vitória na rodada. Já o Corinthians foi a 26 e segue no meio da tabela.
O Timão volta a campo no dia 10 para enfrentar o Athletico pelas quartas de final da Copa do Brasil, novamente em seu estádio. Já o Palmeiras recebe o Internacional pelo Brasileirão no dia 13.
Palmeiras domina, mas dá azar
O time de Abel Ferreira dominou o jogo desde os minutos iniciais. A equipe teve a posse de bola, sendo grande parte em seu campo ofensivo, girando a bola e rondando a área corintiana. O gol sai em pênalti sofrido por Flaco logo depois de Vitor Roque fazer a parede: ambos estavam dentro da área. O camisa 9, inclusive, teve grande atuação, sendo o jogador mais 'ligado' do Palmeiras em toda a partida. O empate saiu em um gol 'achado' pelo Timão: a cabeçada de Gustavo Henrique para o meio da área não tinha um destino certo, mas tocou na cintura de Piquerez e foi para o fundo das redes.
Lances Importantes
Quase! Aos cinco minutos, Vitor Roque foi lançado pela esquerda, disparou até o fundo, cortou a marcação para trás e arrumou ângulo para finalizar. Ele bateu rasteiro no canto do goleiro, mas Hugo Souza fechou bem e jogou para escanteio.
1x0. Aos 14, Vitor Roque abriu o placar cobrando pênalti. O camisa 9 fez a parede dentro da área, ficou no chão na disputa com Gustavo Henrique e a bola sobrou para Flaco López. O argentino foi derrubado por Charles assim que pegou a bola e o árbitro marcou pênalti. Vitor Roque soltou a bomba no canto alto direito de Hugo Souza e não deu chances para o goleiro.
1x1. Aos 25, Garro cobrou falta na área, Gustavo Henrique cabeceou pro meio e a bola desviou na cintura de Piquerez e ganhou a direção do gol. A bola entrou no cantinho, sem chance para Weverton.
Perdeu! Aos 11 do segundo tempo, Maurício foi lançado por Aníbal nas costas da marcação, invadiu a área sozinho e bateu cruzado, mas em cima de Hugo Souza, que fez a defesa.
Ficha Técnica
Corinthians 1 x 1 Palmeiras
Campeonato Brasileiro - 22ª rodada
Data: 31/08/2025 (domingo)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rafael Traci (RS)
Amarelos: Bruno Fuchs, Lucas Evangelista, Gustavo Gómez e Abel Ferreira; Bidon e Memphis
Gols: Vitor Roque (14'/1ºT); Piquerez (contra, 25'/1ºT)
Corinthians: Hugo Souza; Charles (Cacá), André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (João Pedro), Breno Bidon, Maycon (Ryan) e Garro (Vitinho); Memphis Depay e Gui Negão (Talles Magno). Técnico: Dorival Jr
Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício (Facundo) e Felipe Anderson (Sosa); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.