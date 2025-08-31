Corinthians vendeu porcentagem de Pedro e não terá participação em possível transferência; veja valores

O noticiário do Corinthians amanheceu com uma bomba neste domingo. Durante o mandato de Augusto Melo, em 2024, o clube teria vendido "na surdina" os 30% que tinha dos direitos econômicos do atacante Pedro, atualmente no Zenit. O jovem de 19 anos pode ser negociado ao Al-Ittihad da Arábia Saudita e, assim, o Timão deixaria de receber uma grande quantia.

Segundo a mídia internacional, as negociações entre Zenit e Al-Ittihad por Pedro giram em torno de 35 milhões de euros, cerca de R$ 222 milhões na cotação atual. Ou seja, se tivesse mantido os 30%, o Corinthians receberia aproximadamente R$ 66,6 milhões.

A informação sobre a venda do Corinthians dos 30% dos direitos econômicos de Pedro ao Zenit foi dada inicialmente pelo GE.

Venda sigilosa

Os valores da venda dos 30% são mantidos em sigilo, mas seriam muito abaixo do que o Corinthians receberia caso a negociação com os sauditas seja concluída.

Desta forma, a única participação que o clube terá de uma eventual venda de Pedro é por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa. O Corinthians tem direito a receber 2,5% de transferências internacionais do atleta.

Pedro

Veja os números de Pedro pelo Corinthians e pelo Zenit