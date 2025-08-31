Corinthians vendeu 30% de joia da base no sigilo por dívida com agente

O Corinthians não terá a participação de 30% na possível transação do atacante cria da base Pedro, hoje no Zenit, da Rússia, para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O clube vendeu, sem divulgar publicamente, sua fatia de direitos econômicos referente ao jogador à equipe russa em agosto de 2024 em troca do abatimento de uma dívida com seu empresário.

O que aconteceu

O UOL apurou que a transação foi feita em agosto do ano passado, sem ser divulgada pelos clubes, durante a gestão de Augusto Melo. A informação inicial foi do repórter Bruno Cassucci, do ge.

Em troca dos 30% do jogador, o Corinthians abateu uma dívida com o empresário do atleta, Fernando Garcia, da Elenko Sports. Em dezembro de 2023, o valor rondava a casa dos R$ 11 milhões.

Fontes ouvidas sob reserva revelaram que o número final da operação ficou abaixo do valor de mercado estipulado. Ele segue mantido em sigilo.

Com isso, o Corinthians não embolsará os quase R$ 70 milhões que o UOL reportou que lhe seriam destinados pela possível saída de cria da base à Arábia Saudita. Se concretizada a transação, o clube do Parque São Jorge terá direito a 2,5% do valor final, por ser o clube formador do atleta. A operação é avaliada em 35 milhões de euros e cederia, portanto, cerca de R$ 5 milhões.

O UOL tentou contato com o ex-presidente Augusto Melo por meio da assessoria, que não respondeu até a publicação desta matéria.