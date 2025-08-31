Corinthians vai com Charles na lateral, e Palmeiras tem retorno de Aníbal; veja escalações

Topo

Corinthians e Palmeiras estão escalados para o clássico que acontece neste domingo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Sem Matheuzinho, com uma sobrecarga no músculo posterior da coxa direita, o técnico Dorival Júnior mandou a campo um time com Charles improvisado na lateral direita. Enquanto na esquerda, Angileri começa na vaga de Matheus Bidu, suspenso.

Já do lado do Verdão, o técnico Abel Ferreira terá o retorno do volante Aníbal Moreno. O argentino está de volta após cumprir suspensão e começa no time titular. Na lateral, Khellven se mantém na lateral direita. O meia Erick Belé, campeão pelo sub-20 durante a semana, é novidade no banco.

A escalação do Corinthians conta com: Hugo Souza; Charles, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão.

Já a escalação do Palmeiras é: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

O lateral esquerdo Hugo volta a ser opção no banco de reservas após se recuperar de uma cirurgia de hérnia inguinal. Yuri Alberto e José Martínez, em transição física, seguem como baixas para Dorival Júnior.

Por fim, o Palmeiras não conta com os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita), nem com o meia Raphael Veiga (dores no púbis). O meia Andreas Pereira, recém-contratado, ainda não foi regularizado e só fará sua estreia após a data Fifa.

Arbitragem de Corinthians x Palmeiras

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

  • Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

  • VAR: Rafael Traci (SC)

