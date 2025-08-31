Corinthians tem volta de Memphis, e Palmeiras vai com Aníbal no meio

Do UOL e Colaboração para o UOL, em São Paulo (SP)

Corinthians e Palmeiras estão escalados para o clássico da tarde deste domingo, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. O técnico Dorival Jr promove a volta de Memphis Depay, que estava lesionado, enquanto Abel Ferreira opta por Aníbal Moreno, expulso no último dérbi pela Copa do Brasil.

O Timão vai a campo com: Hugo Souza; Charles, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Breno Bidon, Maycon e Garro; Memphis e Gui Negão. Dorival improvisa Charles na lateral direita diante da lesão de Matheuzinho.

Já o alviverde está escalado com: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. O volante Aníbal Moreno, expulso no dérbi da Copa do Brasil, é a novidade em relação ao time que venceu o Sport na última rodada.

O Palmeiras precisa de uma vitória para recuperar a vice-liderança do torneio, tomada pelo Cruzeiro ontem. O time de Abel Ferreira tem 42 pontos em 19 jogos, enquanto os mineiros somam 44 em 22 partidas.

Já o Corinthians tem 25 pontos e abriu a rodada na 11ª colocação. O time de Dorival Jr voltou a vencer após seis jogos no Brasileirão e tenta emendar dois triunfos consecutivos pela primeira vez na edição 2025 do torneio.