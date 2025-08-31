Topo

Esporte

Corinthians tem volta de Memphis, e Palmeiras vai com Aníbal no meio

Memphis deixou Palmeiras x Corinthians, duelo da Copa do Brasil, com dores na coxa - YURI MURAKAMI/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Memphis deixou Palmeiras x Corinthians, duelo da Copa do Brasil, com dores na coxa Imagem: YURI MURAKAMI/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Eder Traskini e Valentin Furlan
do UOL

Do UOL e Colaboração para o UOL, em São Paulo (SP)

31/08/2025 17h39

Corinthians e Palmeiras estão escalados para o clássico da tarde deste domingo, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. O técnico Dorival Jr promove a volta de Memphis Depay, que estava lesionado, enquanto Abel Ferreira opta por Aníbal Moreno, expulso no último dérbi pela Copa do Brasil.

O Timão vai a campo com: Hugo Souza; Charles, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Breno Bidon, Maycon e Garro; Memphis e Gui Negão. Dorival improvisa Charles na lateral direita diante da lesão de Matheuzinho.

Relacionadas

Ataque de Abel amarga jejum de 8 jogos no Dérbi e aposta em embalo de dupla

Corinthians vendeu 30% de joia da base no sigilo por dívida com agente

Corinthians freia São Paulo e vai à 9ª final seguida do Brasileiro feminino

Já o alviverde está escalado com: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. O volante Aníbal Moreno, expulso no dérbi da Copa do Brasil, é a novidade em relação ao time que venceu o Sport na última rodada.

O Palmeiras precisa de uma vitória para recuperar a vice-liderança do torneio, tomada pelo Cruzeiro ontem. O time de Abel Ferreira tem 42 pontos em 19 jogos, enquanto os mineiros somam 44 em 22 partidas.

Já o Corinthians tem 25 pontos e abriu a rodada na 11ª colocação. O time de Dorival Jr voltou a vencer após seis jogos no Brasileirão e tenta emendar dois triunfos consecutivos pela primeira vez na edição 2025 do torneio.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Em retorno de Neymar, Santos fica no 0 a 0 com o Fluminense e segue próximo do Z4 do Brasileirão

Santos tem gol anulado no fim e empata com Fluminense na estreia de Vojvoda

Goleiro faz de pênalti, Grêmio arranca empate e frustra festa do Flamengo

Syko Stu recebe alta do hospital após agressão brutal de Raja Jackson

Em casa, Inter de Milão perde de virada da Udinese pelo Italiano

Alcaraz supera francês e vai às quartas do US Open; Bia Haddad cai nas duplas

Corinthians tem volta de Memphis, e Palmeiras vai com Aníbal no meio

Corinthians vai com Charles na lateral, e Palmeiras tem retorno de Aníbal; veja escalações

Camisa do Corinthians no Dérbi terá patches em alusão a jogo da NFL; veja

Após derrota, elenco do São Paulo tem folga e se reapresenta na quarta-feira

Transmissão ao vivo de Corinthians x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir