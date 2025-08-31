Corinthians freia São Paulo e vai à 9ª final seguida do Brasileiro feminino
Corinthians e São Paulo empataram neste domingo por 2 a 2, pela volta da semifinal do Brasileirão feminino, mas as alvinegras se classificaram para a decisão do torneio após agregado de 4 a 2.
Os gols da partida foram marcados por Jaqueline e Andressa Alves, pelas Brabas, e Aline e Isa Guimarães, pelas Soberanas. No primeiro duelo, no Morumbis, o Corinthians venceu as rivais por 2 a 0, com tentos anotados por também Jaque Ribeiro, além da volante Day Rodríguez.
Na final, o Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro, que superou o Palmeiras no agregado de 4 a 3 - 3 a 1 para as Cabulosas no primeiro confronto, em São Paulo, e 2 a 1 para as Palestrinas no segundo duelo, em Minas Gerais, neste domingo.
Como foi o jogo
Jaqueline abriu o placar do confronto aos 26 minutos, Aline empatou aos 35, e as Brabas, com Andressa, saíram na frente novamente, aos 41. Em primeiro tempo agitado, o Corinthians marcou o primeiro gol da partida em sobra de escanteio, com belo tento da atacante alvinegra. As Soberanas igualaram o duelo pouco depois, mas a equipe da Zona Leste voltou a frente, de cabeça. Na reta final, Lorena espalmou ainda um pênalti cobrado por Bruna Calderan.
O Tricolor empatou a partida aos 17 minutos, com Isa Guimarães. A atacante recebeu cara a cara com Nicole e finalizou na saída da goleira. O confronto foi quente do início ao fim, com oito cartões amarelos durante o duelo, quatro para cada lado. O São Paulo desperdiçou ao menos duas chances claras de gol na partida.