Corinthians rejeita proposta de quase R$ 200 mi da Roma por Yuri Alberto

O Corinthians rejeitou uma proposta da Roma de cerca de 30 milhões de euros (mais de R$ 190 milhões) pela contratação do atacante Yuri Alberto.

O que aconteceu

A oficialização foi feita nesta reta final de janela de transferências, que se encerra neste dia 1° de setembro. O clube fechou a porta também para uma contraproposta.

Yuri Alberto tornou-se um dos pilares da atual equipe de Dorival Júnior. Nesta temporada, o atacante soma 13 gols em 40 jogos, mas tem sofrido com as lesões.

Neste momento, o camisa 9 recupera-se de uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda. Em maio, ele já havia sofrido uma fratura na vértebra L1, enquanto, em agosto, passou por uma cirurgia de hérnia inguinal.