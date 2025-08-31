Topo

Corinthians rejeita proposta de quase R$ 200 mi da Roma por Yuri Alberto

Valentin Furlan

31/08/2025 22h10

O Corinthians rejeitou uma proposta da Roma de cerca de 30 milhões de euros (mais de R$ 190 milhões) pela contratação do atacante Yuri Alberto.

A oficialização foi feita nesta reta final de janela de transferências, que se encerra neste dia 1° de setembro. O clube fechou a porta também para uma contraproposta.

Yuri Alberto tornou-se um dos pilares da atual equipe de Dorival Júnior. Nesta temporada, o atacante soma 13 gols em 40 jogos, mas tem sofrido com as lesões.

Neste momento, o camisa 9 recupera-se de uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda. Em maio, ele já havia sofrido uma fratura na vértebra L1, enquanto, em agosto, passou por uma cirurgia de hérnia inguinal.

