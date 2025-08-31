Topo

Corinthians pode alcançar feito inédito no século XXI contra o Palmeiras; veja

31/08/2025 06h00

Neste domingo, o Corinthians pode realizar um feito inédito contra o Palmeiras no século XXI. Caso vença o Derby, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, o Timão terá ganhado do Alviverde por quatro vezes em uma só temporada, feito que não acontece desde 2000.

Naquela temporada, as equipes se enfrentaram sete vezes - assim como acontecerá em 2025 - e o Timão venceu quatro vezes contra duas do Palmeiras, além de um empate.

Seis Derbys em 2025

Na atual temporada, o Derby foi realizado seis vezes, com três triunfos alvinegros, dois empates e apenas um triunfo alviverde, justamente pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em abril.

Além disso, neste século, o Corinthians já havia conquistado três vitórias contra o Palmeiras em uma temporada em três oportunidades: 2012, 2017 e 2018. Agora, em 2025, os comandados de Dorival Júnior buscam o quarto triunfo para o feito inédito.

Com 25 pontos em 21 jogos, o Corinthians é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Alvinegro venceu o Vasco da Gama fora de casa pelo placar de 3 a 2.

Rodrigo Coca / Corinthians

Veja todos os jogos entre Corinthians e Palmeiras em 2025:

26/02/2025 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Paulistão

16/03/2025 - Palmeiras 0 x 1 Corinthians - Paulistão

27/03/2025 - Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Paulistão

12/04/2025 - Palmeiras 2 x 0 Corinthians - Brasileirão

30/07/2025 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras - Copa do Brasil

06/08/2025 - Palmeiras 0 x 2 Corinthians - Copa do Brasil

