Corinthians faz último dérbi com o Palmeiras no ano em cenário favorável

Pela sétima e última vez, Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar nesta temporada. A partida acontece neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro dérbi desde o duelo nas oitavas da Copa do Brasil, que terminou com a classificação alvinegra no mata-mata nacional.

O Corinthians leva a melhor sobre o Palmeiras no ano. Foram três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. De quebra, o time corintiano venceu duas vezes no Allianz Parque, eliminando o rival da Copa do Brasil, e não perde em casa para o adversário desde 2022. O empate sem gols em Itaquera, no segundo jogo da final, garantiu o título do Paulistão aos corintianos.

A equipe comandada por Dorival Júnior faz campanha irregular no Brasileirão. O Corinthians começou a rodada na 11ª posição, com 25 pontos, mas vem de vitórias importantes fora de casa: sobre o Vasco e sobre o Athletico-PR, a última no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Em contrapartida, o Corinthians soma dois resultados negativos em Itaquera. O time de Dorival perdeu para o Bahia, por 2 a 1, e empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, que briga fortemente contra o rebaixamento.

Sem poder contar com Matheuzinho, lesionado, Dorival deve escalar o zagueiro Félix Torres improvisado na lateral-direita. Yuri Alberto, José Martínez e André Carrillo permanecem no departamento médico, enquanto Matheus Bidu está suspenso. "Temos de buscar soluções e encontrar, como temos feito a cada rodada. É uma pena, porque esta equipe poderia estar um pouco mais à frente, em uma condição melhor no Campeonato Brasileiro, se estivéssemos com todos em condições", lamentou o treinador após a vitória em Curitiba, na quarta-feira.

Depois de Abel Ferreira ser chamado de "burro" e ter a saída cobrada por parte da torcida, o Palmeiras voltou a uma situação mais tranquila. A equipe alviverde está invicta desde a derrota para o Corinthians na Copa do Brasil. São três vitórias - incluindo a goleada sobre o Universitário, no Peru, e o triunfo fora de casa sobre o atual campeão Botafogo - além de um empate.

O Palmeiras precisa vencer para manter a perseguição ao líder Flamengo. O time paulista é o vice-líder do Brasileirão, com 42 pontos, quatro atrás dos cariocas, que somam 46. Os dois clubes brigam praticamente sozinhos pelo título, mantendo a hegemonia da dupla no cenário nacional.

A tendência é que Abel mantenha o esquema com Vitor Roque e Flaco López no ataque. A dupla demonstrou entrosamento nos últimos jogos. Enquanto o futebol do jovem contratado do Barcelona foi potencializado, o centroavante argentino teve a boa fase coroada com uma convocação para defender a seleção de Lionel Messi.

"Bastou ser eliminado contra o Corinthians para criar uma confusão de que tudo estava mal quando estávamos construindo a melhor largada do Palmeiras", disse Abel, após a vitória sobre o Sport, na rodada anterior. "Há cinco anos o treinador do Palmeiras diz a mesma coisa: seja onde for, contra quem for, jogamos para ganhar."

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PALMEIRAS

CORINTHIANS - Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Breno Bidon, Maycon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).