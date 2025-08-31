Corinthians mira ano (quase) perfeito contra rival e testa embalo no Dérbi

O Corinthians chega para o Dérbi contra o Palmeiras mirando manter o embalo e ainda fechar um ano quase perfeito contra o seu rival. A bola rola hoje, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Momento positivo

Se o Palmeiras vive boa fase, o Corinthians também. A equipe comandada por Dorival Júnior vem de duas vitórias consecutivas, ambas fora de casa, contra Vasco e Athletico. A segunda delas, inclusive, deixou o Timão muito perto da semifinal da Copa do Brasil.

O desempenho coletivo melhorou nos dois jogos. Contra o Vasco, o Corinthians foi dominante e muito efetivo no ataque. Diante do Athletico, a equipe foi letal no ataque e sofreu pouco na defesa.

Os laterais e uma joia assumiram o protagonismo. Matheus Bidu e Matheuzinho passaram a jogar com mais liberdade para chegarem ao ataque e brilharam — o primeiro deu uma assistência, e o segundo contribuiu com duas. Na frente, o jovem Gui Negão virou o artilheiro. Ele anotou três gols nos últimos três jogos.

O Corinthians não terá Matheuzinho, mas contará com Memphis no Dérbi. O lateral deixou o jogo contra o Athletico com um desconforto na coxa direita e precisou ser substituído pelo zagueiro Félix Torres. No Dérbi, Charles deve ocupar o setor. Por outro lado, Memphis Depay jogou alguns minutos em Curitiba após retornar de lesão e deve ser titular na Neo Química Arena.

Ano quase perfeito na mira

O Corinthians vive um 2025 quase perfeito contra o Palmeiras. O Timão soma três vitórias, dois empates e apenas uma derrota contra o rival no ano.

A sequência começou com empate que teve sabor de vitória. Na fase de grupos, o Corinthians empatou por 1 a 1, no Allianz Parque, em jogo que teve Hugo Souza defendendo um pênalti batido por Estêvão no final do jogo.

Hugo comemora título paulista conquistado pelo Corinthians contra o Palmeiras no Paulistão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

O Paulistão terminou com título sobre o Palmeiras. O Corinthians venceu a ida, no Allianz Parque, por 1 a 0, e segurou o empate por 0 a 0 na volta, com direito a novo pênalti defendido por Hugo Souza — desta vez cobrado por Raphael Veiga.

A única derrota para o Palmeiras no ano veio dias após o título. Na Arena Barueri, o Alviverde bateu o Corinthians por 2 a 0, com gols de Piquerez e Emiliano Martínez.

A cereja do bolo veio na Copa do Brasil. Já sob o comando de Dorival Júnior, o Corinthians venceu a ida por 1 a 0 e fechou a conta com uma vitória por 2 a 0 no Allianz Parque, desencadeando um momento turbulento no rival.