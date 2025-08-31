Topo

Corinthians e HyperaPharma conversam para renovar naming rights da Arena

Neo Química Arena antes do clássico entre Corinthians e São Paulo pelo Brasileirão - Ettore Chiereguini/AGIF
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

31/08/2025 22h33

O Corinthians possui conversas em andamento com a HyperaPharma pela renovação do contrato de naming rights da Neo Química Arena.

O que aconteceu

Três empresas estão no páreo da diretoria do clube pelos direitos de nomeação da Arena Corinthians. Uma delas é a HyperaPharma, atual detentora dos direitos.

Os outros dois candidatos são mantidos em sigilo. O UOL apurou, contudo, que um deles é do ramo de casas de aposta.

Reajustar os atuais valores dos direitos de nomeação da Arena é um dos principais objetivos do presidente recém-eleito Osmar Stabile. Na visão da diretoria, os atuais, acertados em 2020, estão aquém dos que se vê atualmente no mercado.

O Corinthians, ademais, vê um 'timing perfeito' para rever o contrato, já que a multa rescisória cai neste mês de setembro. O atual vínculo é válido até 2040.

O UOL apurou que a gestão de Stabile pretende, ao menos, triplicar os atuais valores, que rondam a casa dos R$ 21 milhões.

