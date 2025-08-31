Corinthians e Cruzeiro confirmam favoritismo e avançam à final do Brasileirão feminino

A grande final do Campeonato Brasileiro feminino está decidida! Corinthians e Cruzeiro farão a decisão da competição nacional em 2025. O Timão empatou em 2 a 2 com o São Paulo neste domingo, no Canindé, e se classificou. A ida, realizada no Pacaembu, foi vencida por 2 a 0 pelas Alvinegras.

Por sua vez, após vencer o primeiro jogo por 3 a 1, o Cruzeiro foi derrotado pelo Palmeiras em Belo Horizonte pelo placar de 1 a 2. Porém, venceu no agregado por 4 a 3.

A Final

A decisão do Campeonato Brasileiro feminino está marcada para acontecer nos dias 7 e 14 de setembro, em horários a serem definidos pela CBF.

O Cruzeiro irá em busca de seu primeiro título da competição

Atual campeão, o Corinthians quer seu sétimo troféu do Brasileirão feminino

PRA GARANTIR A VAGA NA FINAL! ? Com a vitória no primeiro jogo por 2×0, as Brabas estão na vantagem pela vaga na finalíssima do #BrasileirãoFeminino! Mais 90 minutos de luta! ? ? São Paulo

? Placar de Ida - (2×0 ?)

? 10:30

?? Canindé

? @tvglobo e @sportv pic.twitter.com/7znX4JCl3w ? Brasileirão Feminino (@BRFeminino) August 31, 2025

Corinthians 2 x 2 São Paulo

O Corinthians abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Após bola mal afastada pela goleira Carlinha, Mariza aproveitou o rebote e fez o primeiro do Timão no Canindé.

A reação do São Paulo não demorou a vir. Aos 35, Serrana acertou belo cruzamento para Aline Mineira, que de primeira, concluiu ao gol e igualou o marcador. Porém, aos 43, Andressa Alves recolocou o Corinthians na frente do placar.

No fim do primeiro tempo, o São Paulo ainda teve um pênalti a seu favor. Entretanto, a goleira Nicole defendeu a cobrança.

Aos 20 do segundo tempo, o São Paulo empatou o jogo pela segunda vez. Isa saiu na cara da goleira Nicole e fez o segundo do Tricolor.

Rebeca Reis / Staff Images Woman / CBF

Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras

Na Arena Independência, quem abriu o placar foi o Palmeiras. Aos 48 do primeiro tempo, Poliana venceu a disputa após cobrança de falta e cabeceou contra a goleira Camila Rodrigues, que falhou e aceitou.

O Cruzeiro chegou ao empate aos 20 minutos do segundo tempo. Após boa jogada trabalhada, Marília marcou para as Cabulosas.

Porém, aos 40 minutos, o Palmeiras voltou a estar na frente. Amanda Gutierres arriscou de fora de área e contou com nova falha de Camila, que mais uma vez aceitou e viu as palestrinas incendiarem o jogo.

Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF