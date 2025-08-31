Corinthians busca melhor sequência em Derbys desde 2017; veja números

O Corinthians tem se sobressaído sobre o Palmeiras nos clássicos disputados nesta temporada. A equipe alvinegra voltou a ter uma sequência de vitórias depois de sete anos e pode, ainda, em 2025, alcançar sua melhor marca em Derbys desde 2017, caso vença o rival neste domingo.

O clássico entre Corinthians e Palmeiras, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para acontecer às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Se vencer, o Timão chega à terceira vitória consecutiva. A última vez que isso aconteceu foi em 2017, quando somou três triunfos sobre o rival.

Naquele ano, os times se enfrentaram apenas essas três vezes: uma na fase de grupos do Paulista e outras duas no turno e returno do Brasileirão. No Estadual, vitória por 1 a 0 na Arena, com gol de Jô. No primeiro jogo do torneio nacional, triunfo por 2 a 0, no Allianz, com gols de Arana e Jadson, de pênalti. Por último, um 3 a 2, com gols de Romero, Balbuena e Jô, na Neo Química Arena.

Os números de Corinthians x Palmeiras na temporada

Já nesta temporada, a segunda com maior número de Derbys disputados em um mesmo ano, o Timão já tem três vitórias, sendo as duas últimas seguidas, ambas válidas pelas oitavas da Copa do Brasil. O time de Dorival Júnior fez 1 a 0 na ida e 2 a 0 na volta para carimbar vaga nas quartas do torneio.

Antes disso, o Corinthians somou também um triunfo no primeiro jogo da final do Estadual (1 a 0). Com um empate por 0 a 0 na volta, ficou com a taça em decisão sobre o rival. Além disso, aconteceu um empate na fase de grupos do Paulista (1 a 1) e uma vitória do Palmeiras no primeiro turno do Brasileirão (2 a 0), na Arena Barueri.

Corinthians no Brasileirão 2025

Por fim, o Corinthians busca a vitória para ficar mais confortável na tabela do Brasileirão. Na última rodada, o Timão bateu o Vasco por 3 a 2 e voltou a vencer no torneio após seis jogos. A equipe do Parque São Jorge é a 11ª colocada, com 25 pontos.