Corinthians busca empate, e Palmeiras fica no terceiro lugar do Brasileiro
O sétimo e último Derby de 2025 terminou sem um vencedor. Na noite deste domingo, Corinthians e Palmeiras empataram em 1 a 1, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque, de pênalti, abriu o placar para o Palmeiras, enquanto um gol contra de Piquerez, minutos depois, deixou tudo igual no marcador.
Classificação no Brasileiro
O empate não mudou muito a situação das duas equipes no Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu a chance de embalar a segunda vitória consecutiva e permaneceu na 11ª colocação, chegando aos 26 pontos. Do outro lado, o Palmeiras, que já havia caído para o terceiro lugar com a vitória do Cruzeiro, continuou em tal posição. O Alviverde soma 43 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo.
Próximos jogos de Corinthians e Palmeiras
Agora, o calendário do futebol brasileiro será paralisado para a data Fifa. As duas equipes, dessa forma, voltarão a campo apenas na metade do mês de setembro.
O Corinthians retorna aos gramados para enfrentar o Athletico-PR no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola no próximo dia 10 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Já pelo Brasileiro, o Timão pega o Fluminense no dia 13 (sábado), a partir das 21h, no Maracanã.
Do outro lado, o Palmeiras volta a campo somente no próximo dia 13 de setembro. O Verdão recebe o Internacional, às 18h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, encara o primeiro duelo das quartas de final da Libertadores contra o River Plate, no dia 17, às 21h30, no Monumental de Nuñez.
O jogo
A primeira oportunidade da partida surgiu aos cinco minutos em lançamento em velocidade para Vitor Roque. O camisa 9 recebeu, invadiu a grande área, cortou a marcação de Charles e bateu para o gol, mas Hugo Souza espalmou para escanteio. Na cobrança ensaiada, o Palmeiras levou perigo novamente, mas a defesa corintiana afastou. Com nove minutos, Flaco chutou de fora da área e Hugo defendeu tranquilamente.
Aos 11 minutos, o árbitro Ramon Abatti Abel assinalou pênalti para o Palmeiras. Charles 'calçou' Flaco López dentro da área. Dois minutos depois, Vitor Roque foi para a cobrança e finalizou alto no canto direito, sem chances para Hugo Souza.
Com 16 minutos, o Corinthians chegou em chute de Memphis, mas para fora. Dez minutos depois, o Timão deixou tudo igual no marcador. Garro cobrou falta para dentro da área e Gustavo Henrique cabeceou para o meio. A bola desviou em Piquerez e acabou no fundo das redes. O VAR checou um possível impedimento no lance, mas o lance foi visto como legal.
Aos 41 minutos, o Corinthians quase virou a partida na Neo Química Arena. Angileri encontrou muito espaço do lado esquerdo e invadiu a grande área. O argentino cruzou fechado e a bola desviou na zaga do Palmeiras. Gui Negão quase conseguiu completar para o gol, mas a bola passou na frente do atacante. Minutos depois, o Verdão respondeu com Felipe Anderson, que driblou dois dentro da área e finalizou com desvio.
Segundo tempo
Com quatro minutos, o Corinthians conseguiu uma boa jogada. Gui Negão dominou de costas, fez o girô e arrancou em velocidade. Ele tocou para Garro, que rolou para Maycon na entrada da área. O camisa 7 chegou batendo de primeira, mas a bola foi por cima do gol. Dois minutos depois, Garro bateu de fora da área e Weverton agarrou.
Aos 12 minutos, o Palmeiras teve a melhor chance da partida até então. Aníbal Moreno enfiou grande passe para Mauricio, que saiu cara a cara com Hugo Souza. O goleiro corintiano, por sua vez, cresceu para cima do atacante alviverde e fez a defesa no um contra um.
O restante do jogo transcorreu sem maiores oportunidades. O Palmeiras arriscou muitas chances de fora da área, enquanto o Corinthians se portou bem defensivamente. No final, o Derby terminou empatado.
FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 1 X 1 PALMEIRAS
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Data: 31 de agosto de 2025, domingo
Horário: às 18h30 (de Brasília)
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rafael Traci (SC)
Público: 44.969 pagantes (45.273 no total)
Renda: R$ 3.208.887,30
Cartão vermelho: Nenhum
Cartões amarelos: Breno Bidon e Memphis (Corinthians); Bruno Fuchs, Abel Ferreira (técnico), Lucas Evangelista e Gustavo Gómez (Palmeiras)
GOLS: Piquerez (contra), aos 25' do 1°T (Corinthians); Vitor Roque, aos 14' do 1°T (Palmeiras)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Charles (Ryan), André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (João Pedro Tchoca), Maycon (Vitinho), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Cacá); Memphis Depay e Gui Negão (Talles Magno).
Técnico: Dorival Júnior
PALMEIRAS: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio (Facundo Torres) e Felipe Anderson (Ramóns Sosa); Flaco López e Vitor Roque.
Técnico: Abel Ferreira