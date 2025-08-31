Confiante, Crespo projeta sequência da temporada no São Paulo: "Experiências novas para viver"

O São Paulo foi derrotado pelo Cruzeiro na noite do último sábado, por 1 a 0, no Mineirão, em compromisso válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo lamentou o revés, mas se orgulhou da postura do time e demonstrou confiança para a sequência da temporada.

"Estou muito confiante para a sequência. O time demonstrou uma ideia, uma identidade, que quer jogar de certo jeito. Temos que olhar à frente nesta situação muito positiva que vai chegar. Temos coisas boas e experiências novas para viver. Quartas de final [da Libertadores], um campeonato que já mudamos a situação em dois meses, o objetivo. Acho que esse período de dois meses foi muito positivo", avaliou Crespo.

Crespo não está errado. Antes de sua chegada, o São Paulo enfrentava uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. O Tricolor estava vivo na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, mas aparecia na 14ª colocação da Série A, a um ponto da zona de rebaixamento.

Com pouco tempo de trabalho, Crespo redirecionou a rota e levou à equipe são-paulina às primeiras colocações. Hoje, ocupa a sétima posição, com 32 pontos, e mira uma vaga direta na próxima edição da Libertadores. Antes de perder para o Cruzeiro, o time tricolor ainda detinha uma invencibilidade de oito partidas.

Além disso, o São Paulo também sonha com o título da Libertadores. O Tricolor passou pelo Atlético Nacional, da Colômbia, e agora disputa as quartas de final contra a LDU, do Equador. Já na Copa do Brasil, a equipe acabou eliminada nos pênaltis.

Para Crespo, o trabalho no São Paulo também vai além dos resultados. O treinador valorizou o bom momento, é claro, mas também destacou a importância do futebol bem jogado apresentado pelo elenco. Contra o Cruzeiro, por exemplo, o Tricolor foi superior, mas acabou levando a pior com um desvio na cobrança de falta de Matheus Pereira.

"Os resultados são importantes, mas a forma, o jeito que jogamos, demonstramos que o São Paulo joga no Morumbis e fora de casa com a mesma ideia: ser protagonista, respeitar a bola e criar. Acho que se o Patryck faz aquele gol, tem que fechar o estádio [risos]. Porque o time criou. Isso é o mais importante. A sensação é que o time se sente confortável dentro do jogo. Temos muitas coisas positivas no contexto desse resultado", valorizou o técnico.

Agora, o calendário do futebol brasileiro será paralisado para a data Fifa. O São Paulo de Crespo, portanto, terá tempo para aprimorar estratégias e, principalmente, tentar recuperar pelo menos alguns dos nove jogadores que estão entregues ao departamento médico.

O São Paulo de Crespo, assim, só retorna aos gramados no próximo dia 14 de setembro (domingo), quando encara o Botafogo às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Números da segunda passagem de Crespo pelo São Paulo

14 jogos

7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas

59,52% de aproveitamento

19 gols marcados e 12 sofridos

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Botafogo (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14/09 (domingo), às 17h30

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)