Com Vojvoda, Santos tenta deixar para trás "bipolaridade" no Brasileirão

31/08/2025 05h00

O Santos estreia seu novo treinador neste domingo. Juan Pablo Vojvoda inicia sua trajetória à frente do Peixe no confronto com o Fluminense, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, tendo a missão de acabar com a "bipolaridade" da equipe no Campeonato Brasileiro.

Em 15º lugar, com 21 pontos, o Santos pode entrar na zona de rebaixamento neste final de semana se Vasco e Vitória vencerem suas partidas contra Sport e Atlético-MG, respectivamente.

O calvário santista na atual temporada se deve muito à oscilação no Campeonato Brasileiro. O mesmo time que venceu o todo poderoso Flamengo, líder da competição, é o que foi goleado por 6 a 0 pelo Vasco, que, assim como o Peixe, também briga pelo rebaixamento.

A mesma equipe que bateu, em pleno Mineirão, o Cruzeiro, que briga pelo título brasileiro, é a que não consegue somar mais de três partidas sem perder desde que o Campeonato Paulista terminou.

Juan Pablo Vojvoda, que até pouco tempo era treinador do Fortaleza, chegou a provar do veneno do Santos, amargando uma derrota por 3 a 2 em pleno Castelão. Uma amostra da força do Peixe, que, mesmo com jogadores de qualidade, não tem conseguido a consistência desejada.

Neste domingo, o treinador argentino terá a enorme responsabilidade de guiar a volta por cima de um time que retornou à Série A do Campeonato Brasileiro na última temporada e que lida com o risco real de disputar novamente a tão temida Série B, algo que até poucos anos atrás era inimaginável.

