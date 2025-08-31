Com Neymar como trunfo, Santos recebe Fluminense na estreia de Vojvoda em busca de nova fase

Estreia de técnico, novo ciclo, foco na reabilitação e aposta na experiência de Neymar. De olho nesses pilares, o Santos entra em campo neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, disposto a iniciar um novo roteiro no Campeonato Brasileiro diante do Fluminense. Um triunfo, sob o apoio da torcida, é considerado o passo ideal para mirar horizontes mais tranquilos dentro da competição.

Vindo de duas derrotas e ainda sob a desconfiança da goleada 6 a 0 para o Vasco, na penúltima rodada, o Santos vive a expectativa de uma virada de página a partir das orientações de seu novo treinador, o argentino Juan Pablo Vojvoda, substituto de Cleber Xavier. Além disso, o retorno de seu principal astro ajuda a aumentar a crença em uma reviravolta para fazer o time, enfim, embalar na competição.

Recuperado de um edema na coxa esquerda, Neymar deu sinais de que deverá estar à disposição do novo chefe. Em fase de transição física durante a semana, o camisa dez participou normalmente das atividades com o restante do elenco e mostrou desenvoltura em campo.

Testado nas quatro linhas, ele treinou finalizações, não sentiu limitação de movimentos e mostrou estar bem fisicamente para ajudar a sua equipe a reencontrar o caminho das vitórias. Diante da resposta, a dúvida fica sobre a sua escalação. Vojvoda vai conversar com o craque e decidir se ele entra como titular ou será uma carta na manga para o decorrer do encontro com os cariocas.

Diante da fase complicada, Vojvoda quer aproveitar todo e qualquer fator que possa ser utilizado a seu favor. E isso inclui o mando de campo. Atuando sob o apoio de seu torcedor, ele vai escalar um time agressivo desde o início para contabilizar mais três pontos na classificação.

Com o nome inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), o treinador faz a sua estreia no comando da equipe já como mandante e com Neymar à disposição. Em sua apresentação, ele já deixou claro que o lado psicológico vai ser bem trabalhado. Citações como "Neymar é solução" e "temos um bom elenco" em sua apresentação oficial já dão mostra que o moral do grupo também será alvo de trabalho por parte do novo comandante.

Com 21 pontos e longe de estar numa posição tranquila, ele tem alguns problemas para armar o time. O zagueiro João Basso e o volante Willian Arão continuam entregues ao departamento médico. Assim, o setor defensivo terá Luisão, Zé Ivaldo e Luan Peres brigando por duas vagas. No meio, Rincón deve assumir o papel de primeiro volante.

Já na parte ofensiva, caso opte por Neymar desde o apito inicial, ele provavelmente deverá escalar Tiquinho Soares para formar a dupla de ataque e, assim, pressionar o Fluminense em busca da reabilitação no torneio.

Do outro lado, o técnico Renato Gaúcho tenta recuperar seus jogadores da desgastante partida contra o Bahia, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O comandante deve ter uma reunião com a sua comissão técnica para avaliar o desgaste do elenco. Com 27 pontos, o conjunto carioca sabe que um novo tropeço pode complicar a sua posição na tabela do Brasileiro.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X FLUMINENSE

SANTOS - Brazão; Mayke, Luisão (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar (Souza); Rincón, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Neymar (Barreal) e Tiquinho Soares. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli, Ganso e Serna; Cano e Keno. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).