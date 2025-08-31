Com golaço de falta, Liverpool bate o Arsenal e assume a ponta do Inglês

Neste domingo, o Liverpool venceu o Arsenal por 1 a 0 pela terceira rodada do Campeonato Inglês, em Anfield. Szoboszlai foi o autor do único gol da partida, de falta, já na reta final do segundo tempo.

A vitória coloca o Liverpool na liderança da competição. Com nove pontos, a equipe comandada por Arne Slot é a única que mantém os 100% de aproveitamento no torneio. O Arsenal, por sua vez, fica com a terceira colocação, com seis pontos.

Ambas as equipes voltam a campo após a Data Fifa, pelo Campeonato Inglês. No próximo dia 13, o Arsenal recebe o Nottingham Forest no Emirates Stadium, às 8h30 (de Brasília). Enquanto o Liverpool visita o Burnley no dia 14, às 10h, no Turf Moor.

Os gols do jogo

Aos 15 minutos da segunda etapa, Ekitike chegou a balançar as redes pelo Liverpool, mas o árbitro viu Gakpo em posição irregular na jogada e anulou o que seria o primeiro gol do jogo.

Somente aos 37 minutos, o Liverpool conseguiu inaugurar o marcador. Em uma cobrança de falta de longa distância, Szoboszlai bateu com força no canto direito de David Raya. O goleiro até tentou alcançar, mas viu a bola bater na trave e morrer no fundo das redes.

? Outros resultados da Premier League neste domingo

? Brighton 2 x 1 Manchester City

? Nottingham Forest 0 x 3 West Ham.