Com gol na reta final, Brighton vence o Manchester City em casa pelo Inglês
Neste domingo, o Brighton venceu o Manchester City por 2 a 1 em casa, no AMEX Stadium, pela terceira rodada do Campeonato Inglês. A equipe de Pep Guardiola chegou a abrir o placar com Erling Haaland, mas levou a virada com gols de James Milner e Brajan Gruda.Foi a primeira vitória do Brighton nesta edição da Premier League. Agora, a equipe possui quatro pontos em três jogos. Por sua vez, o City sofreu sua segunda derrota e possui três pontos após três rodadas.
O Manchester City volta a campo pela competição após a data Fifa. No dia 14 de setembro (domingo), os Citizens encaram o clássico de Manchester contra o United, às 12h30 (de Brasília, no Etihad Stadium.
O Brighton visitará o Bournemouth no dia 13 de setembro (sábado), às 11h, também pelo Premier League.
Os gols do jogo
O City abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. O norueguês Erling Haaland recebeu em profundidade e finalizou com muita categoria na frente do goleiro.
O Brighton chegou ao empate aos 22 minutos da segunda etapa. Matheus Nunes cometeu pênalti após deixar o braço aberto. Na cobrança, James Milner finalizou com categoria e igualou para os donos da casa.
Por fim, os mandantes ainda viraram o jogo aos 43 do segundo tempo. Após receber em profundidade, Gruda driblou o goleiro e virou o jogo para o Brighton com muita categoria.