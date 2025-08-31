Com gol contra, Lyon vence o Olympique de Marselha pelo Francês
Neste domingo, o Lyon venceu o Olympique de Marselha por 1 a 0, no Groupama Stadium, pela terceira rodada do Campeonato Francês. Leonardo Balerdi marcou contra no fim da partida para garantir o triunfo aos mandantes.
Com o resultado, o Lyon chega aos nove pontos e ocupa a segunda posição, já que leva desvantagem para o Paris Saint-Germain (PSG) nos critérios de desempate. O Olympique de Marselha, por sua vez, permanece com três pontos, no 10º lugar.
Ambas as equipes voltam a campo no dia 14 de setembro, pela quarta rodada do Campeonato Francês. O Lyon visita o Rennes, e o Marselha recebe o Lorient.
O jogo
Logo aos 21 minutos do primeiro tempo, Abner Vinícius sofreu falta dentro da pequena área e o juiz marcou pênalti, anulado após revisão do VAR.
O Lyon balançou as redes aos 26 minutos, mas Fofana estava em posição de impedimento no início da jogada que terminou com gol de Abner Vinícius.
O Marselha ficou com um jogador a menos aos 29 minutos. O zagueiro Egan-Riley recebeu o vermelho direto após carrinho em Fofana para matar o contra-ataque.
Aos 50 minutos do primeiro tempo, Ainsley Maitland-Niles marcou para o Lyon após cobrança de escanteio, mas o árbitro assinalou falta no goleiro Gerónimo Rulli e anulou mais um gol dos mandantes.
Aos 43 minutos do segundo tempo, o Lyon enfim inaugurou o marcador com gol contra de Leonardo Balerdi. Embaixo da trave, o zagueiro tentou evitar que a bola entrasse após confusão dentro da área e acabou jogando contra a própria meta.
Veja outros resultados deste domingo pelo Francês:
Angers 1 x 1 Rennes
Monaco 3 x 2 Estrasburgo
Paris FC 3 x 2 Metz
Le Havre 3 x 1 Nice