Com gol contra, Lyon vence o Olympique de Marselha pelo Francês

31/08/2025 19h30

Neste domingo, o Lyon venceu o Olympique de Marselha por 1 a 0, no Groupama Stadium, pela terceira rodada do Campeonato Francês. Leonardo Balerdi marcou contra no fim da partida para garantir o triunfo aos mandantes.

Com o resultado, o Lyon chega aos nove pontos e ocupa a segunda posição, já que leva desvantagem para o Paris Saint-Germain (PSG) nos critérios de desempate. O Olympique de Marselha, por sua vez, permanece com três pontos, no 10º lugar.

Ambas as equipes voltam a campo no dia 14 de setembro, pela quarta rodada do Campeonato Francês. O Lyon visita o Rennes, e o Marselha recebe o Lorient.

O jogo

Logo aos 21 minutos do primeiro tempo, Abner Vinícius sofreu falta dentro da pequena área e o juiz marcou pênalti, anulado após revisão do VAR.

O Lyon balançou as redes aos 26 minutos, mas Fofana estava em posição de impedimento no início da jogada que terminou com gol de Abner Vinícius.

O Marselha ficou com um jogador a menos aos 29 minutos. O zagueiro Egan-Riley recebeu o vermelho direto após carrinho em Fofana para matar o contra-ataque.

Aos 50 minutos do primeiro tempo, Ainsley Maitland-Niles marcou para o Lyon após cobrança de escanteio, mas o árbitro assinalou falta no goleiro Gerónimo Rulli e anulou mais um gol dos mandantes.

Aos 43 minutos do segundo tempo, o Lyon enfim inaugurou o marcador com gol contra de Leonardo Balerdi. Embaixo da trave, o zagueiro tentou evitar que a bola entrasse após confusão dentro da área e acabou jogando contra a própria meta.

Veja outros resultados deste domingo pelo Francês:

Angers 1 x 1 Rennes

Monaco 3 x 2 Estrasburgo

Paris FC 3 x 2 Metz

Le Havre 3 x 1 Nice

