Com fim da janela à vista, São Paulo corre contra o tempo por "sonho" Marcos Leonardo

Com a janela de transferências se aproximando do fechamento, na próxima terça-feira (2 de setembro), o São Paulo intensifica as conversas para tentar um empréstimo de Marcos Leonardo, do Al Hilal, da Arábia Saudita, até o fim da temporada. A negociação ainda não está concluída, mas o cenário é visto com otimismo pelo clube paulista, especialmente considerando a predisposição do atacante em atuar no Tricolor.

A família são-paulina e a infância ligada ao clube pesam a favor do São Paulo, que busca reforçar o ataque após a grave lesão no joelho direito de André Silva, além das baixas de Calleri e Ryan Francisco. Marcos Leonardo vê com bons olhos disputar a fase final da Libertadores, além de ter preferência pelo clube do Morumbis caso retorne ao Brasil.

A diretoria do São Paulo, porém, entende que uma transferência em definitivo seria muito complexa neste momento, tornando o empréstimo a alternativa mais viável, mas mesmo assim difícil por conta do pouco tempo para a conclusão.

O centroavante, de 21 anos, chegou ao Al Hilal em setembro de 2024 por 40 milhões de euros (R$ 253,80 milhões na cotação atual) e possui contrato até junho de 2029. Até o momento, soma 49 partidas, 29 gols e três assistências pelo clube saudita.

Com poucos dias restantes para o fechamento da janela, o Tricolor segue trabalhando para concluir a negociação e reforçar o setor ofensivo antes do retorno às competições decisivas. A combinação entre desejo de Marcos Leonardo, histórico ligado ao São Paulo e urgência por um centroavante faz de Marcos Leonardo o principal alvo do clube nesta reta final do mercado.