Com Estêvão e Marquinhos, seleção começa a se apresentar na Granja Comary

Estêvão se apresenta à seleção brasileira na Granja Comary - RAFAEL RIBEIRO/CBF
Estêvão se apresenta à seleção brasileira na Granja Comary Imagem: RAFAEL RIBEIRO/CBF

31/08/2025 22h21

Os primeiros jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira nas próximas rodadas das Eliminatórias, se apresentaram na noite de hoje (31). O zagueiro Marquinhos, do PSG, da França, e o atacante Estêvão, do Chelsea, da Inglaterra, já estão nas dependências da Granja Comary, no Rio de Janeiro.

A equipe verde e amarela vai enfrentar Chile e Bolívia. O primeiro jogo será disputado na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O outro duelo será no dia 9, às 19h30, no Estádio Municipal de El Alto.

O primeiro treinamento para as partidas será realizado amanhã (1º), a partir das 16 horas, na Granja Comary. A imprensa poderá acompanhar apenas os primeiros 15 minutos da atividade dirigida pela comissão técnica de Carlo Ancelotti.

Com 25 pontos ganhos em 16 rodadas, atrás de Argentina (35) e Equador (25), a seleção brasileira ocupa a terceira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. O time canarinho, porém, já tem classificação garantida para a edição de 2026 da Copa do Mundo.

Ancelotti teve de realizar quatro cortes em relação à convocação realizada na semana passada. Joelinton, Alex Sandro, Vanderson e Matheus Cunha foram desconvocados devido a lesões. O técnico italiano chamou Jean Lucas para o meio, Vitinho para a lateral direita e Samuel Lino para o ataque. Como já tinha outros dois laterais-esquerdos na lista original, ele optou por não substituir Alex Sandro.

O Brasileirão tem seis jogadores na lista: Hugo Souza, do Corinthians; Vitinho, do Botafogo; Fabrício Bruno, do Cruzeiro; Jean Lucas, do Bahia; Kaio Jorge, do Cruzeiro; e Samuel Lino, do Flamengo.

Veja a lista de convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)

Laterais-esquerdos: Caio Henrique (Monaco) e Douglas Santos (Zenit)

Laterais-direitos: Vitinho (Botafogo) e Wesley (Roma)

Zagueiros: Alexsandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG)

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean Lucas (Bahia) e Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham) e Samuel Lino (Flamengo)

