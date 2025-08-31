Cianorte e Barra empatam sem gols pelas quartas da Série D do Brasileiro

Neste domingo, Cianorte e Barra empataram por 0 a 0, no Estádio Regional Willie Davids, pelo jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

No segundo e decisivo confronto, uma vitória simples garante o ganhador nas semifinais. As equipes voltam a se enfrentar neste sábado, a partir das 16h (de Brasília), na Arena Barra Futebol Clube.

O jogo

Os lances mais quentes saíram apenas na etapa complementar. Aos 23 minutos, Manaus recebeu o segundo cartão amarelo ao acertar o rosto de Natan e foi expulso, deixando o Cianorte com um a menos.

No final do jogo, aos 47 minutos, Tetê matou o contra-ataque do Cianorte ao agarrar Barcelos e também acabou expulso pelo segundo cartão amarelo.