Cianorte e Barra empatam sem gols pelas quartas da Série D do Brasileiro
Neste domingo, Cianorte e Barra empataram por 0 a 0, no Estádio Regional Willie Davids, pelo jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.
No segundo e decisivo confronto, uma vitória simples garante o ganhador nas semifinais. As equipes voltam a se enfrentar neste sábado, a partir das 16h (de Brasília), na Arena Barra Futebol Clube.
O jogo
Os lances mais quentes saíram apenas na etapa complementar. Aos 23 minutos, Manaus recebeu o segundo cartão amarelo ao acertar o rosto de Natan e foi expulso, deixando o Cianorte com um a menos.
No final do jogo, aos 47 minutos, Tetê matou o contra-ataque do Cianorte ao agarrar Barcelos e também acabou expulso pelo segundo cartão amarelo.