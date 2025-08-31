Chapecoense x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Chapecoense e Vila Nova medem forças na noite desta segunda-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em compromisso válido pela 24ª rodada da competição nacional.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Chapecoense x Vila Nova ao vivo?

TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

???????? ???? ???? O nosso próximo compromisso em casa pela Série B do Campeonato Brasileiro 2025 está marcado para esta segunda-feira (01), às 19h, diante do Vila Nova, na Arena Condá! Vamos jogar ??????, torcedor! Te esperamos na Arena Condá! ??... pic.twitter.com/PnwL9hWV1O ? Chapecoense (@ChapecoenseReal) August 31, 2025

Como chega a Chapecoense para o confronto

A Chapecoense vem de uma goleada por 4 a 0 diante do Athletic e aumentou a sequência de invencibilidade na Série B para nove jogos. O time catarinense ocupa a terceira posição, com 40 pontos conquistados.

Como chega o Vila Nova para o confronto

Na Série B, o Vila Nova vem de uma derrota para o Botafogo-SP por 2 a 0, após dois jogos sem perder. Na oitava posição, com 33 pontos, o time busca voltar a vencer e ganhar posições importantes na tabela.

Histórico de confronto

Os confrontos entre Chapecoense e Vila Nova mostram amplo domínio dos goianos: nos nove confrontos, foram cinco vitórias, três empates e apenas um triunfo para os catarinenses.

Estatísticas

Chapecoense no campeonato

Terceira posição

12 vitórias, quatro empates e sete derrotas

34 gols marcados

20 gols sofridos

Vila Nova no campeonato

Oitava posição

Dez vitórias, três empates e dez derrotas

22 gols marcados

22 gols sofridos

Prováveis escalações

CHAPECOENSE: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Gabriel Inocêncio e Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Marcinho; Italo e Neto Pessoa.



Técnico: Gilmar Dal Pozzo

VILA NOVA: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e André Luís.



Técnico: Paulo Turra

Arbitragem

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior

Fabio Augusto Santos Sa Junior Assistentes: Rodrigo Guimaraes Pereira e Alex Sandro Quadros Thome

Rodrigo Guimaraes Pereira e Alex Sandro Quadros Thome VAR: Douglas Schwengber da Silva

Ficha técnica

Jogo: Chapecoense x Vila Nova



Campeonato: 24ª rodada da Série B



Data: 01 de setembro de 2025, segunda-feira



Horário: 19h (de Brasília)



Local: Arena Condá, em Chapecó



Onde assistir: ESPN e Disney+