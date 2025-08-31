Chapecoense x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Chapecoense e Vila Nova medem forças na noite desta segunda-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em compromisso válido pela 24ª rodada da competição nacional.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Chapecoense x Vila Nova ao vivo?
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+
Como chega a Chapecoense para o confronto
A Chapecoense vem de uma goleada por 4 a 0 diante do Athletic e aumentou a sequência de invencibilidade na Série B para nove jogos. O time catarinense ocupa a terceira posição, com 40 pontos conquistados.
Como chega o Vila Nova para o confronto
Na Série B, o Vila Nova vem de uma derrota para o Botafogo-SP por 2 a 0, após dois jogos sem perder. Na oitava posição, com 33 pontos, o time busca voltar a vencer e ganhar posições importantes na tabela.
Histórico de confronto
Os confrontos entre Chapecoense e Vila Nova mostram amplo domínio dos goianos: nos nove confrontos, foram cinco vitórias, três empates e apenas um triunfo para os catarinenses.
Estatísticas
Chapecoense no campeonato
- Terceira posição
- 12 vitórias, quatro empates e sete derrotas
- 34 gols marcados
- 20 gols sofridos
Vila Nova no campeonato
- Oitava posição
- Dez vitórias, três empates e dez derrotas
- 22 gols marcados
- 22 gols sofridos
Prováveis escalações
CHAPECOENSE: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Gabriel Inocêncio e Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Marcinho; Italo e Neto Pessoa.
Técnico: Gilmar Dal Pozzo
VILA NOVA: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e André Luís.
Técnico: Paulo Turra
Arbitragem
- Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior
- Assistentes: Rodrigo Guimaraes Pereira e Alex Sandro Quadros Thome
- VAR: Douglas Schwengber da Silva
Ficha técnica
Jogo: Chapecoense x Vila Nova
Campeonato: 24ª rodada da Série B
Data: 01 de setembro de 2025, segunda-feira
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Arena Condá, em Chapecó
Onde assistir: ESPN e Disney+