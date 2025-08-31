Topo

Chapecoense x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

31/08/2025 20h00

A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Chapecoense e Vila Nova medem forças na noite desta segunda-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em compromisso válido pela 24ª rodada da competição nacional.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Chapecoense x Vila Nova ao vivo?

  • TV: ESPN

  • Streaming: Disney+

Como chega a Chapecoense para o confronto

A Chapecoense vem de uma goleada por 4 a 0 diante do Athletic e aumentou a sequência de invencibilidade na Série B para nove jogos. O time catarinense ocupa a terceira posição, com 40 pontos conquistados.

Como chega o Vila Nova para o confronto

Na Série B, o Vila Nova vem de uma derrota para o Botafogo-SP por 2 a 0, após dois jogos sem perder. Na oitava posição, com 33 pontos, o time busca voltar a vencer e ganhar posições importantes na tabela.

Histórico de confronto

Os confrontos entre Chapecoense e Vila Nova mostram amplo domínio dos goianos: nos nove confrontos, foram cinco vitórias, três empates e apenas um triunfo para os catarinenses.

Estatísticas

Chapecoense no campeonato

  • Terceira posição

  • 12 vitórias, quatro empates e sete derrotas

  • 34 gols marcados

  • 20 gols sofridos

Vila Nova no campeonato

  • Oitava posição

  • Dez vitórias, três empates e dez derrotas

  • 22 gols marcados

  • 22 gols sofridos

Prováveis escalações

CHAPECOENSE: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Gabriel Inocêncio e Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Marcinho; Italo e Neto Pessoa.

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

VILA NOVA: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e André Luís.

Técnico: Paulo Turra

Arbitragem

  • Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior

  • Assistentes: Rodrigo Guimaraes Pereira e Alex Sandro Quadros Thome

  • VAR: Douglas Schwengber da Silva

Ficha técnica

Jogo: Chapecoense x Vila Nova

Campeonato: 24ª rodada da Série B

Data: 01 de setembro de 2025, segunda-feira

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó

Onde assistir: ESPN e Disney+

